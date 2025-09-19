A Fazenda 17: veja quem ganhou a 1ª prova de imunidade do reality
Dinâmica especial salvou seis peões da primeira roça
Na noite desta quinta-feira (18), A Fazenda 17 realizou a primeira prova especial pela imunidade. A dinâmica definiu seis peões imunes da roça desta semana.
Como foi a prova
Cada participante recebeu uma bolinha branca e um globo cheio de bolinhas vermelhas. O objeto tinha uma abertura maior na parte superior e outra, menor, na inferior.
Com o sinal de Adriane Galisteu, os peões precisaram colocar a bolinha branca dentro do globo e agitá-lo até que ela saísse pela abertura inferior.
Primeira fase: os dez primeiros que conseguiram completar o desafio se classificaram para a rodada final. Foram eles: Gabily, Shia, Créo, Martina, Luiz, Will, Matheus, Walério, Nizam e Gui.
Rodada final: os classificados precisaram encontrar uma bolinha branca escondida entre dezenas de vermelhas e levá-la até um pote específico.
Quem ganhou imunidade?
Ao fim da disputa, os peões Matheus, Shia, Nizam, Walério, Will e Mesquita conquistaram a imunidade e garantiram pelo menos mais uma semana no jogo.