A Fazenda 17: veja quem ganhou a 1ª prova de imunidade do reality

Na noite desta quinta-feira (18), A Fazenda 17 realizou a primeira prova especial pela imunidade. A dinâmica definiu seis peões imunes da roça desta semana.

Como foi a prova

Cada participante recebeu uma bolinha branca e um globo cheio de bolinhas vermelhas. O objeto tinha uma abertura maior na parte superior e outra, menor, na inferior.

Com o sinal de Adriane Galisteu, os peões precisaram colocar a bolinha branca dentro do globo e agitá-lo até que ela saísse pela abertura inferior.

Primeira fase: os dez primeiros que conseguiram completar o desafio se classificaram para a rodada final. Foram eles: Gabily, Shia, Créo, Martina, Luiz, Will, Matheus, Walério, Nizam e Gui .

Rodada final: os classificados precisaram encontrar uma bolinha branca escondida entre dezenas de vermelhas e levá-la até um pote específico.

Quem ganhou imunidade?

Ao fim da disputa, os peões Matheus, Shia, Nizam, Walério, Will e Mesquita conquistaram a imunidade e garantiram pelo menos mais uma semana no jogo.