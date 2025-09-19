Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A Fazenda 17: veja quem ganhou a 1ª prova de imunidade do reality

Dinâmica especial salvou seis peões da primeira roça

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Na imagem, seis peões ficaram imunides: Matheus, Shia, Nizam, Walério, Will e Mesquita.
Legenda: Peões não poderão ser votados durante a primeira formação da Roça, na terça-feira (23)
Foto: Reprodução / TV Record

Na noite desta quinta-feira (18), A Fazenda 17 realizou a primeira prova especial pela imunidade. A dinâmica definiu seis peões imunes da roça desta semana.

Veja também

teaser image
Zoeira

A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi vence a 1ª Prova do Fazendeiro do reality

Como foi a prova

Cada participante recebeu uma bolinha branca e um globo cheio de bolinhas vermelhas. O objeto tinha uma abertura maior na parte superior e outra, menor, na inferior.

Com o sinal de Adriane Galisteu, os peões precisaram colocar a bolinha branca dentro do globo e agitá-lo até que ela saísse pela abertura inferior.

  • Primeira fase: os dez primeiros que conseguiram completar o desafio se classificaram para a rodada final. Foram eles: Gabily, Shia, Créo, Martina, Luiz, Will, Matheus, Walério, Nizam e Gui.

  • Rodada final: os classificados precisaram encontrar uma bolinha branca escondida entre dezenas de vermelhas e levá-la até um pote específico.

Quem ganhou imunidade?

Ao fim da disputa, os peões Matheus, Shia, Nizam, Walério, Will e Mesquita conquistaram a imunidade e garantiram pelo menos mais uma semana no jogo.

Assuntos Relacionados
Na imagem, seis peões ficaram imunides: Matheus, Shia, Nizam, Walério, Will e Mesquita.
Zoeira

A Fazenda 17: veja quem ganhou a 1ª prova de imunidade do reality

Dinâmica especial salvou seis peões da primeira roça

Redação
Há 1 hora
foto do cantor D4vd.
Zoeira

Cadáver de adolescente é localizado dentro de Tesla do cantor D4vd

O artista norte-americano é uma das atrações confirmadas do Lollapalooza 2026, em São Paulo

Redação
18 de Setembro de 2025
Área externa da Fazenda com os peões em uma atividade ao vivo no reality
Zoeira

A Fazenda 17: entenda como vai funcionar a prova especial pela imunidade

Prova garantirá seis imunidades e exigirá agilidade e concentração dos peões

Redação
18 de Setembro de 2025
Imagem de um homem com expressão pensativa, trajando camisa social, gravata e suéter, em ambiente com iluminação suave e decoração de bar ou restaurante.
Zoeira

TV Globo exibe '90 Minutos no Paraíso' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (18)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (18) traz drama e ação para o público de casa

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Um motorista dá carona a Guiomar e Dinah.

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos.

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Samuel conversa com Rosa sobre Sofia.

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa.

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Rayane Figliuzzi e as demais competidoras da prova do fazendeiro, de a fazenda. ela está de lado, com chapéu
Zoeira

A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi vence a 1ª Prova do Fazendeiro do reality

Vencedora escapou com garantindo a imunidade do chapéu de Fazendeiro; próxima semana contará com a primeira votação da temporada

Redação
18 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Setembro de 2025