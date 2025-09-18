A Fazenda 17: entenda como vai funcionar a prova especial pela imunidade
Prova garantirá seis imunidades e exigirá agilidade e concentração dos peões
Na noite desta quinta-feira (18), A Fazenda 17 realiza uma prova especial que vai definir quem garante imunidade no reality show. Ao todo, serão seis peões imunes após a dinâmica.
Vale lembrar que Rayane Figliuzzi já está imune por ser a primeira Fazendeira da temporada, além dos participantes que estão na Baia.
Como será a prova
Cada participante receberá uma bolinha branca e um globo cheio de bolinhas vermelhas. O objeto terá uma abertura maior na parte superior e outra, menor, na parte inferior.
A apresentadora Adriane Galisteu dará o sinal para que os peões coloquem a bolinha branca dentro do globo e o agitem até que ela caia pela saída inferior.
Quem não participa: Michelle Barros, Renata Muller e Rayane Figliuzzi (que disputaram a Prova do Fazendeiro), além de Dudu Camargo, Yoná, Toninho Tornado e Tamires, que estão na Baia.
Etapas da disputa
- Primeira fase: os dez primeiros que conseguirem fazer a bolinha branca sair pela abertura inferior estarão classificados para a rodada final.
- Rodada final: os classificados terão que encontrar uma nova bolinha branca no meio de dezenas de bolinhas vermelhas e levá-la até um pote específico.
Os vencedores dessa fase decisiva conquistarão o poder da imunidade, garantindo mais uma semana na disputa pelo prêmio milionário.