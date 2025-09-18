Diário do Nordeste
A Fazenda 17: entenda como vai funcionar a prova especial pela imunidade

Prova garantirá seis imunidades e exigirá agilidade e concentração dos peões

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:04)
Zoeira
Área externa da Fazenda com os peões em uma atividade ao vivo no reality
Legenda: Vencedores da imunidade ficarão uma semana sem serem votados para a Roça.
Foto: Reprodução.

Na noite desta quinta-feira (18), A Fazenda 17 realiza uma prova especial que vai definir quem garante imunidade no reality show. Ao todo, serão seis peões imunes após a dinâmica.

Vale lembrar que Rayane Figliuzzi já está imune por ser a primeira Fazendeira da temporada, além dos participantes que estão na Baia.

Como será a prova

Cada participante receberá uma bolinha branca e um globo cheio de bolinhas vermelhas. O objeto terá uma abertura maior na parte superior e outra, menor, na parte inferior.

A apresentadora Adriane Galisteu dará o sinal para que os peões coloquem a bolinha branca dentro do globo e o agitem até que ela caia pela saída inferior.

Quem não participa: Michelle Barros, Renata Muller e Rayane Figliuzzi (que disputaram a Prova do Fazendeiro), além de Dudu Camargo, Yoná, Toninho Tornado e Tamires, que estão na Baia.

Etapas da disputa

  • Primeira fase: os dez primeiros que conseguirem fazer a bolinha branca sair pela abertura inferior estarão classificados para a rodada final.
  • Rodada final: os classificados terão que encontrar uma nova bolinha branca no meio de dezenas de bolinhas vermelhas e levá-la até um pote específico.

Os vencedores dessa fase decisiva conquistarão o poder da imunidade, garantindo mais uma semana na disputa pelo prêmio milionário.

