Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi vence a 1ª Prova do Fazendeiro do reality

Vencedora escapou com garantindo a imunidade do chapéu de Fazendeiro; próxima semana contará com a primeira votação da temporada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:34)
Zoeira
Rayane Figliuzzi e as demais competidoras da prova do fazendeiro, de a fazenda. ela está de lado, com chapéu
Legenda: Rayane (de chapéu) é a primeira fazendeira desta nova edição do reality
Foto: Reprodução/RecordTV

Rayane Figliuzzi se tornou a primeira fazendeira da nova edição de A Fazenda, após prova realizada nessa quara-feira (17). Rayane disputou a prova com Michelle Barros e Renata Müller.

Antes de iram para o campo de provas, as três e Saory Cardoso passaram por uma votação na sede do reality, mas Saory foi a mais votada, recebendo 10 votos. Por conta disso, ela acabou vetada da prova. Rayane recebeu 5 votos, seguida de Michelle (4) e Renata (3).

Veja também

teaser image
Zoeira

Após término conturbado com Marcelo Courrege, jornalista Renata Heilborn é pedida em casamento

teaser image
Zoeira

Katy Perry atende pedido de fã e emociona público em show em Curitiba: 'Trouxe meu sorriso de novo'

Como foi a Prova do Fazendeiro

A primeira Prova do Fazendeiro da 17ª edição do reality exigiu boa mira e uma dose de sorte.

Cada uma das peoas assumiu o posto em um celeiro colorido formado por blocos que serviriam de alvos. De forma alternada, elas precisaram escolher o celeiro de uma adversária e girar uma roleta numérica que representaria a quantidade de disparos que poderia efetuar na rodada.

Com um canhão, elas atiravam bolas nos blocos da adversária escolhida. O objetivo era derrubar todas. Ganhava a prova quem sobrasse com pelo menos um alvo intacto.

A primeira foi Renata, ela girou a roleta e teve a chance de efetuar quatro disparos no celeiro de Michelle. Com os disparos, ela conseguiu derrubar o celeiro quase completo.

Em seguida, Rayane teve duas chances para atingir o celeiro de Renata. Após as tentativas, a peoa conseguiu abalar o alvo.

A última participante da primeira rodada foi a jornalista, que pôde atirar três vezes no celeiro de Renata e aproveitou bem todos os disparos.

Nessa ordem, elas seguiram com os disparos. A primeira a ter todos os alvos eliminados foi Renata. Depois disso, Rayane teve quatro chances de acertar os alvos que sobraram no celeiro da jornalista, mas não conseguiu.

Ainda na disputa, Michelle começou a disparar contra o celeiro de Rayane, que permanecia intacto. Mas os disparos não foram suficientes para abalar a estrutura. A disputa seguiu entre as duas e, no fim, Rayane conseguiu finalizar os alvos da jornalista e se consagrou a primeira fazendeira desta edição.

Assuntos Relacionados
Rayane Figliuzzi e as demais competidoras da prova do fazendeiro, de a fazenda. ela está de lado, com chapéu
Zoeira

A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi vence a 1ª Prova do Fazendeiro do reality

Vencedora escapou com garantindo a imunidade do chapéu de Fazendeiro; próxima semana contará com a primeira votação da temporada

Redação
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
foto de Katy Perry e fã Christian Mewes em Curitiba
Zoeira

Katy Perry atende pedido de fã e emociona público em show em Curitiba: 'Trouxe meu sorriso de novo'

Fã pediu que artista cantasse a música 'Only Love' em homenagem a sua mãe, que morreu há 10 dias

Redação
17 de Setembro de 2025
As peoas Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Renata Müller e Saory Cardoso em fotos pessoais
Zoeira

'A Fazenda 17': quatro mulheres disputam a primeira prova do Fazendeiro

Reality começou com dinâmica que definiu as participantes da prova

Redação
17 de Setembro de 2025
Renata e o médico Ricardo Azevedo no momento do pedido, com ele ajoelhado diante dela num restaurante
Zoeira

Após término conturbado com Marcelo Courrege, jornalista Renata Heilborn é pedida em casamento

A separação ficou marcada pela declaração de que o então marido se relacionava com uma de suas melhores amigas

Redação
17 de Setembro de 2025
Foto de Paulinha Povaiada, mineira que mostra sua rotina com os calangos nas redes sociais
Zoeira

'Calangoflix': mineira viraliza ao mostrar rotina de calangos no quintal de casa

Paulinha Ferreira criou um “parque dos calangos” e compartilha, para mais de 500 mil seguidores, o dia a dia dos animais silvestres que frequentam o quintal

Maria Clarice Sousa*
17 de Setembro de 2025
Imagem mostra colagem de fotos das personagens de Vale Tudo, à esquerda, Odete Roitman, e, à direita, Maria de Fátima
Zoeira

Trama de 'Vale Tudo' muda e Odete Roitman decide aterrorizar Maria de Fátima com plano inédito

Os próximos capítulos da novela mostram reviravolta diferente da versão original na relação das duas rivais

Redação
17 de Setembro de 2025
Filme 'Amores Materialistas' está disponível em streamings no Brasil; veja onde assistir
Zoeira

Filme 'Amores Materialistas' está disponível em streamings no Brasil; veja onde assistir

Produção conta com Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal

Beatriz Rabelo
17 de Setembro de 2025
Cena de ação e aventura com quatro personagens (três homens e uma mulher) em uma floresta tropical, mostrando surpresa e preocupação. Diversidade de idades e expressões faciais intensas. Da direita para esquerda: homem jovem e branco, de cabelos castanhos, camisa preta com estampa vermelha e mochila nas costas; homem pardo ajoelhado, com camisa de botão nas cores azul e roxo, cabelos pretos, barba rala e bigode; mulher jovem e branca, de cabelos castanhos, blusa roxa e jaqueta branca; homem pardo e careca, de blsa cinza suada e relógio de pulso.
Zoeira

TV Globo exibe 'Viagem 2 - A Ilha Misteriosa' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (17)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (17) traz aventura e diversão para toda a família

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025