A Fazenda 17: Rayane Figliuzzi vence a 1ª Prova do Fazendeiro do reality

Rayane Figliuzzi se tornou a primeira fazendeira da nova edição de A Fazenda, após prova realizada nessa quara-feira (17). Rayane disputou a prova com Michelle Barros e Renata Müller.

Antes de iram para o campo de provas, as três e Saory Cardoso passaram por uma votação na sede do reality, mas Saory foi a mais votada, recebendo 10 votos. Por conta disso, ela acabou vetada da prova. Rayane recebeu 5 votos, seguida de Michelle (4) e Renata (3).

Como foi a Prova do Fazendeiro

A primeira Prova do Fazendeiro da 17ª edição do reality exigiu boa mira e uma dose de sorte.

Cada uma das peoas assumiu o posto em um celeiro colorido formado por blocos que serviriam de alvos. De forma alternada, elas precisaram escolher o celeiro de uma adversária e girar uma roleta numérica que representaria a quantidade de disparos que poderia efetuar na rodada.

Com um canhão, elas atiravam bolas nos blocos da adversária escolhida. O objetivo era derrubar todas. Ganhava a prova quem sobrasse com pelo menos um alvo intacto.

A primeira foi Renata, ela girou a roleta e teve a chance de efetuar quatro disparos no celeiro de Michelle. Com os disparos, ela conseguiu derrubar o celeiro quase completo.

Em seguida, Rayane teve duas chances para atingir o celeiro de Renata. Após as tentativas, a peoa conseguiu abalar o alvo.

A última participante da primeira rodada foi a jornalista, que pôde atirar três vezes no celeiro de Renata e aproveitou bem todos os disparos.

Nessa ordem, elas seguiram com os disparos. A primeira a ter todos os alvos eliminados foi Renata. Depois disso, Rayane teve quatro chances de acertar os alvos que sobraram no celeiro da jornalista, mas não conseguiu.

Ainda na disputa, Michelle começou a disparar contra o celeiro de Rayane, que permanecia intacto. Mas os disparos não foram suficientes para abalar a estrutura. A disputa seguiu entre as duas e, no fim, Rayane conseguiu finalizar os alvos da jornalista e se consagrou a primeira fazendeira desta edição.