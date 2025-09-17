Após término conturbado com Marcelo Courrege, jornalista Renata Heilborn é pedida em casamento

A jornalista Renata Heilborn, ex-esposa do também jornalista Marcelo Courrege, da TV Globo, foi pedida em casamento pelo médico Ricardo Azevedo, com quem mantém um relacionamento desde o início deste ano.

Em publicação nas redes sociais, nessa terça-feira (16), Renata compartilhou o momento especial em um restaurante. No vídeo, Ricardo se ajoelha e faz o pedido, recebendo um esperado “sim” da jornalista.

“Talvez eu não entendesse o amor romântico dessa forma antes de você chegar. Ou que ele não pudesse chegar nesse lugar. Mas porque durante muitos anos eu aprendi esse amor errado. E você é um grande entendedor dele”, escreveu ela.

Em outra parte da declaração, Renata se emocionou ao falar sobre o futuro ao lado do parceiro: “E eu disse sim […] Sim pra gente se apoiando mesmo a quilômetros de distância. Sim, pra quando eu quero desistir e você é o primeiro a me dar a mão pra eu retomar o impulso. Sim, pro seu jeito de me olhar e dizer que quer passar a vida toda do meu lado”.

Veja a publicação

Fim conturbado com o ex

Renata foi casada por 10 anos com Marcelo Courrege, até o divórcio em 2023. Na época, vieram à tona especulações de que o jornalista teria se envolvido com uma amiga próxima do casal.

Em uma publicação — hoje indisponível — Renata afirmou que o então marido mantinha um relacionamento com uma amiga, levantando rumores de que se tratava da também jornalista Carol Barcellos.

“Já estávamos em crise e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga, daquelas confidentes e que eu convivia diariamente”, desabafou Renata na ocasião.

A repórter deixou a Globo em julho de 2023. Pouco depois da separação, Marcelo assumiu publicamente o namoro com Carol Barcellos, que havia sido madrinha de seu casamento com Renata. Atualmente, Courrege e Carol seguem juntos.