Renata Heilborn diz que foi traída por Marcelo Courrege com Carol Barcellos: 'madrinha de casamento'

A jornalista Renata Heilborn afirmou, nesta terça-feira (13), ter sido traída pelo jornalista Marcelo Courrege com a amiga e também jornalista Carol Barcellos. O ex-marido de Renata assumiu a nova namorada nessa segunda-feira (12).

No Instagram, Renata contou sobre o fim do casamento e como era a relação do ex-casal com a atual namorada de Marcelo, conforme a Revista Quem. No entanto, a jornalista apagou as mensagens em seguida.

“Fui casada durante 10 anos — no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha — madrinha do meu casamento”, escreveu, citando Carol.

“Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso. Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga — daquelas confidentes e que eu convivia diariamente”, acrescentou.

Renata lamentou, ainda, a suposta traição da amiga. “Depois que descobri, numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua 'paixão'. Demorei para ficar bem, para me refazer da decepção", relatou.

“De imediato, comecei a me culpar, porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso”, afirmou.

Foto: Reprodução / Instagram

Entenda a situação

Legenda: Jornalista publicou foto no Instagram Foto: Reprodução/ Instagram

Marcelo era casado com Renata Heilborn, que também foi repórter da Globo entre 2014 e 2023. Os dois trabalhavam na área de Esportes, da qual Renata saiu em julho do ano passado, enquanto ainda estavam casados. Carol foi madrinha de casamento deles.

Dois meses após a saída de Renata da emissora, começaram os boatos de que Marcelo tinha tido um affair com Carol nos bastidores. Eles nunca se pronunciaram sobre o assunto.

Uma internauta comentou na publicação de que com a foto “eles confirmaram a fofoca que saiu meses atrás”. Carol logo comentou: “Amor. E não fofoca”.