Cantor Thales Lessa é acusado de importunação sexual e levado à delegacia em MG

O cantor araxaense Thales Lessa virou alvo de acusação de importunação sexual na segunda-feira (12). As informações foram publicadas em reportagem do Grupo Imbiara de Comunicação.

Segundo informações da Polícia Militar, a gerência de um hotel em Araxá, em Minas Gerais, fez denúncia após receber queixa de uma massagista que teria atendido o cantor. A mulher afirma que o músico praticou importunação sexual contra ela e também teria ficado sem roupas durante o atendimento.

A polícia, no entanto, não deu mais detalhes do caso, afirmando que o homem teria deixado o estabelecimento após o ocorrido. Thales Lessa só foi abordado novamente na cidade de Nova Ponte, onde alegou que nada fora do habitual teria ocorrido durante a sessão de massagem.

O artista alega que é normal ficar sem roupas durante a sessão. Ainda assim, após os esclarecimentos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Araxá.

Conforme o Grupo Imbiara de Comunicação, o hotel afirma que seguiu o código de ética e conduta, com o objetivo de garantir a proteção de hóspedes e funcionários. Já Thales Lessa não se pronunciou oficialmente sobre o caso até o momento.