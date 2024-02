Carol Barcellos nega traição após assumir namoro com Marcelo Courrege

Os jornalistas da Globo Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram o namoro em uma publicação no Instagram, durante o Carnaval. No entanto, acabaram virando assunto de uma polêmica, já que anteriormente Marcelo era casado com a também jornalista Renata Heilborn, e Carol chegou a ser madrinha de casamento dos dois.

Nas redes sociais, vários seguidores resgataram comentários de Carol em fotos antigas de Renata e Marcelo. Ela exaltava os dois e escrevia elogios.

Renata chegou a se pronunciar sobre a polêmica, e confirmou que Marcelo a traiu com uma madrinha de casamento, mas não citou nomes.

“Fui casada durante dez anos e, no total, foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique bem claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha, madrinha do meu casamento”, declarou.

Carol também comentou o assunto, em entrevista ao jornalista Léo Dias: “A história não é essa. Muitas mentiras, triste”, se limitou a dizer.

Devido às grandes proporções que a história tomou, Carol bloqueou todos os comentários de seu Instagram.