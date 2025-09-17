Diário do Nordeste
Em homenagem, Sônia Braga relembra romance e parceria com Robert Redford

Atriz brasileira, que namorou o astro nos anos 80, compartilhou memórias afetivas e bastidores do filme "Milagro"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:09)
Zoeira
Sônia Braga e Robert Redford namoraram nos anos 80
Legenda: Sônia Braga e Robert Redford namoraram nos anos 1980
Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Sônia Braga publicou, nessa terça-feira (16), um texto emocionante em suas redes sociais em homenagem a Robert Redford, que morreu aos 89 anos. A brasileira relembrou o relacionamento que viveu com o astro na década de 1980 e destacou o impacto dele em sua vida pessoal e profissional.

No relato, Sônia contou que sua estreia no cinema americano, no filme “Milagro”, aconteceu a convite de Redford, responsável pela direção. Na época, ela não falava inglês e precisou aprender o idioma. “Ser dirigida por Redford foi uma experiência única. Ruby, minha personagem, era uma mulher fascinante. Robert, por sua vez, tinha uma beleza serena, inquieta e uma intensidade rara no olhar”, escreveu.

