Mateus Solano e Paula Braun anunciam separação após 17 anos de relacionamento

Os atores Mateus Solano e Paula Braun anunciam o fim da relação deles, após 17 anos juntos. Em publicação no Instagram, compartilhada na noite desta terça-feira (16), eles revelaram que já não são um casal "há algum tempo", mas que preservam a parceria.

"Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos", afirmaram.

"Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos". Mateus Solano e Paula Braun Atores

Veja também Zoeira Mateus Solano deixa Globo após 20 anos: 'Desafiador e estimulante' Zoeira Mateus Solano e Marcelo Adnet adquirem terreno em Minas Gerais: 'para nossos filhos plantarem'

Desentendimentos na relação

Em junho de 2024, Paula chegou a publicar uma declaração para Mateus Solano, citando desentendimentos e mágoas entre os dois.

"Relações são tão complicadas... a gente casa e descasa muitas vezes na mesma vida, refaz acordos, se magoa, volta atrás, se surpreende e vai rolando igual bola ladeira abaixo cheia de obstáculos. Lembra desse dia? Ja fez um ano. Até o sino tocou. Só a gente sabe o que vive. Te amo", afirmou.