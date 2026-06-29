Laudo revela causa da morte de Daveigh Chase, de 'O Chamado'

Atriz faleceu em decorrência de complicações de AIDS.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 20:46 (Atualizado às 20:46)
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Legenda: Ela chegou a dar voz à personagem Lilo, na animação "Lilo & Stitch", da Disney.
Foto: Shutterstock/Phil Stafford.

O laudo da morte de Daveigh Chase, atriz que participou de 'O Chamado', aponta que ela faleceu em decorrência de complicações da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). O documento também cita o uso crônico de substâncias como fator contribuinte para o óbito.

Chase faleceu no dia 17 de junho, aos 35 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A biópsia foi realizada pelo Instituto Médico Legal da cidade, segundo a revista Quem.

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Anteriormente, o namorado de Chase, Roy Hernandez, havia declarado que a atriz tinha enfrentado um quadro de meningite e sepse. Ao TMZ, ele disse que foi uma resposta grave do organismo a uma infecção. 

Além disso, ao criar uma campanha para arrecadar fundos, declarou que a atriz teve uma infância difícil e precisou lutar contra a dependência química. 

Chase estava internada desde o início do mês por desnutrição. Além de "O Chamado", também atuou no filme Lilo & Stitch, sendo responsável por dar voz à Lilo. 

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