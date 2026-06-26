Papel de Elliot Page em 'A Odisseia' pode ter sido revelado

O papel de Elliot Page em "Odisseia", o novo filme do diretor Christopher Nolan, de "Oppenheimer" (2023), pode ter sido revelado.

Uma publicação do portal IGN da Hungria afirma que o ator interpretará Sinon, um guerreiro grego cujas ações, segundo a mitologia, contribuíram para a queda de Troia.

Isso deixou alguns fãs da obra de Homero decepcionados. Até o momento, especulava-se que Page seria Aquiles, grande protagonista de "A Ilíada".

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Qual a história de 'A Odisseia'?

"A Odisseia" é o próximo grande filme de Nolan após o sucesso da cinebiografia do pai da bomba atômica, que lhe rendeu o Oscar de melhor diretor, há três anos.

O filme é mais uma adaptação do clássico poema heroico de Homero. A história acompanha Odisseu (Ulisses em algumas traduções), tentando por 10 anos retornar para casa em Ítaca após a vitória na guerra de Troia.

Irado, o deus dos mares, Poseidon, faz de tudo para impedir que ele volte à sua esposa, Penélope.

Além de Page, o elenco conta com Matt Damon no papel de Odisseu, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telêmaco, filho de Ulisses e Zendaya como a deusa Atena.