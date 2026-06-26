Pai de Isabel Veloso desabafa após ex-marido da filha anunciar noivado: 'Jamais apagará'

Joelson Veloso não afirmou se comentário seria direcionado a Lucas Borbas, ex-marido da influenciadora.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Junho de 2026 - 10:42
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Legenda: Lucas Borbas, pai de Arthur e ex de Isabel Veloso, anunciou noivado cinco meses após morte da influenciadora.
Foto: Reprodução/Instagram.

O pai da influenciadora Isabel Veloso, Joelson Veloso, usou as redes sociais para publicar homenagem à filha horas após o ex-noivo dela, Lucas Borbas, anunciar noivado cinco meses depois do falecimento da jovem. Lucas e Isabel eram casados, além de pais de Arthur, de 1 ano, quando ela faleceu em meio a um tratamento de câncer.

Em uma imagem ao lado da filha e do neto, publicada nos stories do Instagram, Joelson relembrou a história de Isabel e desabafou sobre o sentimento de falta deixado por ela desde a morte. "A ausência jamais apagará a sua existência. Pelo contrário, fará com que eu conte sua história ainda mais", escreveu ele.

Foto: Reprodução/Instagram.

Apesar do dia da publicação, Joelson não revelou se o desabafo estava relacionado à notícia do noivado de Lucas. Ainda assim, em uma postagem seguinte, o homem definiu que a história da filha "não se compara a nenhuma outra".

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"Sua história não se compara a nenhuma outra, porque foi escrita com coragem, amor e uma luz que jamais se apagará", concluiu ele com vários emojis de choro. Isabel tratava-se contra um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos, mas faleceu aos 19, em janeiro deste ano.

Noivado após falecimento

A história de Lucas e Diulia Loregian, noiva dele, gerou comentários negativos nas redes sociais há algum tempo. Os dois começaram um relacionamento cerca de três meses após a morte de Isabel, o que, segundo alguns seguidores do casal, seria problemático pelo curto tempo desde o episódio traumático.

Agora, ao anunciar o noivado com a fonoaudióloga, Lucas explicou que o noivado seria um novo momento de vida. "Talvez este novo capítulo seja mais um motivo para agradecer a Deus. Sempre escolhi enxergar a vida com outros olhos. 'O amor é o único caminho' nunca foi apenas uma frase para mim, mas uma forma de viver. É por ele que continuo seguindo, acreditando e buscando a felicidade", escreveu.

Além disso, ele também afastou as críticas sobre a relação. "Fiz essa escolha não apenas por mim, mas por nós. Pela família que continuo construindo e pelo exemplo que quero deixar ao meu filho. Sempre buscando estar em paz com Deus e com a minha consciência. Então, escolho a minha felicidade", completou. 

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