Virgínia deixará cobertura da Copa do Mundo pelo 'Domingão com Huck', diz site

A influenciadora digital Virgínia Fonseca não irá continuar, ao menos temporariamente, na cobertura da Copa do Mundo pelo "Domingão com Huck", da TV Globo. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias nesta quinta-feira (25).

Segundo a publicação, a mudança entra vigor logo neste domingo (28). A empresária protagonizava do quadro "Diário da Virgínia", com a promessa de mostrar os bastidores da seleção brasileira no torneio.

Procurada pela Folha de São Paulo, a equipe de Virgínia respondeu que a atração só seria exibida na fase de grupos do Mundial. "A sua exibição na fase de mata-mata seria avaliada pela agência da influenciadora", disse

Por enquanto, quem irá comandar os materiais sobre a Copa será o próprio apresentador, Luciano Huck. Neste domingo, serão exibidas entrevistas conduzidas por ele com Neymar, Vini Jr. e Bruno Guimarães.

Veja também Zoeira Virginia e Vini Jr. reatam namoro em meio à Copa do Mundo 2026, diz site Zoeira Viúvo de Isabel Veloso anuncia casamento cinco meses após a morte da influenciadora

Atuação de Virgínia na Copa do Mundo é criticada

Nas últimas semanas, internautas e órgãos de imprensa criticaram a presença da influenciadora na cobertura oficial da Copa do Mundo.

A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) repudiou a contratação de Virginia pela TV Globo, expressando preocupação com a ocupação de espaços profissionais por influenciadores digitais.

Nas redes sociais, o quadro não foi bem recebido, com muitos criticando a falta de conteúdo e relação com o campeonato.

"Acharam que era só jogar uma trambiqueira com milhões de seguidores na tela que o povo ia engolir. Deu ruim!", comentou um perfil no X. "Virgínia não tem talento, não tem carisma, não tem absolutamente nada de útil na carreira", acusou outro.