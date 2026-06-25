Virgínia deixará cobertura da Copa do Mundo pelo 'Domingão com Huck', diz site

Influenciadora comandava o quadro "Diário da Virgínia", com a promessa de mostrar os bastidores do torneio.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Junho de 2026 - 21:06 (Atualizado às 21:33)
capa da noticia
Legenda: Virginia acompanha a competição diretamente dos Estados Unidos.
Foto: Reprodução / TV Globo.

A influenciadora digital Virgínia Fonseca não irá continuar, ao menos temporariamente, na cobertura da Copa do Mundo pelo "Domingão com Huck", da TV Globo. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias nesta quinta-feira (25).

Segundo a publicação, a mudança entra vigor logo neste domingo (28). A empresária protagonizava do quadro "Diário da Virgínia", com a promessa de mostrar os bastidores da seleção brasileira no torneio.

Procurada pela Folha de São Paulo, a equipe de Virgínia respondeu que a atração só seria exibida na fase de grupos do Mundial. "A sua exibição na fase de mata-mata seria avaliada pela agência da influenciadora", disse

Por enquanto, quem irá comandar os materiais sobre a Copa será o próprio apresentador, Luciano Huck. Neste domingo, serão exibidas entrevistas conduzidas por ele com Neymar, Vini Jr. e Bruno Guimarães.

Veja também

Imagem da notícia: Virginia e Vini Jr. reatam namoro em meio à Copa do Mundo 2026, diz site
Zoeira

Virginia e Vini Jr. reatam namoro em meio à Copa do Mundo 2026, diz site
Imagem da notícia: Viúvo de Isabel Veloso anuncia casamento cinco meses após a morte da influenciadora
Zoeira

Viúvo de Isabel Veloso anuncia casamento cinco meses após a morte da influenciadora

Atuação de Virgínia na Copa do Mundo é criticada

Nas últimas semanas, internautas e órgãos de imprensa criticaram a presença da influenciadora na cobertura oficial da Copa do Mundo.

A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) repudiou a contratação de Virginia pela TV Globo, expressando preocupação com a ocupação de espaços profissionais por influenciadores digitais.

Nas redes sociais, o quadro não foi bem recebido, com muitos criticando a falta de conteúdo e relação com o campeonato.

"Acharam que era só jogar uma trambiqueira com milhões de seguidores na tela que o povo ia engolir. Deu ruim!", comentou um perfil no X. "Virgínia não tem talento, não tem carisma, não tem absolutamente nada de útil na carreira", acusou outro.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento Artes Cultura e Entretenimento/Programas de TV Tecnologia/banco de redes

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Messi aparece em nova campanha do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

2

‘Cala a boca’: Mara Maravilha critica narração de Galvão Bueno

3

Laudo revela causa da morte de Daveigh Chase, de 'O Chamado'

4

João Inácio Jr. recebe alta médica após 10 dias de internação por mastoidite

5

João Inácio Jr. atualiza estado de saúde após ser internado e recebe apoio de famosos

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter