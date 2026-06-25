O viúvo de Isabel Veloso, Lucas Borbas, anunciou casamento com Diulia Loregian. A revelação, feita nesta quinta-feira (25), ocorre cinco meses após a morte da influenciadora, que faleceu em decorrência de complicações de câncer.

Nas redes sociais, Lucas publicou um vídeo ao lado de Diulia, que é fonoaudióloga infantil. Ela chegou a ter contato com Lucas e Isabel antes da morte da influenciadora, mas, após críticas de internautas, explicou que seu relacionamento com Lucas, na época, era estritamente profissional.

"Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida!", escreveu Diulia na legenda.

No vídeo, eles aparecem em diversos momentos românticos: mostrando as alianças, de mãos dadas e se beijando.

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Anúncio do namoro

Lucas Borbas assumiu o namoro com Giulia no dia 15 de abril deste ano. Ele recebeu diversas críticas por assumir um novo relacionamento amoroso pouco mais de três meses depois do falecimento da esposa.

A influenciadora Isabel Veloso faleceu no dia 10 de janeiro. O Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, detalhou que o óbito ocorreu "em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea, indicado em alguns cenários para o tratamento de Linfoma de Hodgkin."

Ele postou um texto se posicionando após as críticas. "Muita gente está me julgando porque se passaram 3 meses. Mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?", questionou.

Segundo Lucas, o processo de luto dele começou "muito antes da despedida final". Ele ressaltou que "honrou" Isabel "do começo ao fim" e afirmou que apenas ele sabe as promessas que fez para a então esposa.