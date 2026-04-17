Saiba quem é a nova namorada do viúvo de Isabel Veloso.

O viúvo de Isabel Veloso, Lucas Borbas, assumiu o namoro com a fonoaudióloga Diulia Loregian. O relacionamento foi oficializado apenas três meses após a morte da influenciadora, que faleceu em decorrência de complicações do câncer do tipo linfoma de Hodgkin, no dia 10 de janeiro.

Nas redes sociais, o namoro teve grande repercussão, uma vez que começaram a especular sobre a rapidez dessa nova relação. Diulia confirmou o namoro, mas negou ter ocorrido qualquer "relação extraconjugal ou conduta inadequada".

Ela fazia parte da equipe médica de Arthur, filho de Isabel com Lucas. No Instagram, Lucas disse que o filho merece ter uma "figura feminina" em sua vida.

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Pronunciamento de Diulia Loregian

Lucas compartilhou uma imagem em que o filho aparece ao lado de Diulia. A fonoaudióloga se pronunciou após a repercussão negativa, afirmando que, naquele período, seu vínculo com Isabel e Lucas era exclusivamente profissional.

"Gostaria de esclarecer, com transparência e respeito, que a foto recém divulgada, na qual apareço ao lado de Lucas e Isabel, foi registrada no momento da alta do Arthur, uma ocasião de celebração e cuidado", escreveu.

Ela ainda negou os rumores de traição. "Prezo profundamente pela ética, pelo respeito às famílias que acompanho e pela integridade das minhas relações. Por isso, considero importante trazer esse pronunciamento de forma direta e responsável, para que não haja interpretações equivocadas sobre a minha história", acrescentou.