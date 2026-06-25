Virginia e Vini Jr. reatam namoro em meio à Copa do Mundo 2026, diz site

O jogador Vini Jr. e a influenciadora Virginia Fonseca reataram o namoro, conforme apurado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Os dois estão juntos em meio à Copa do Mundo 2026 e já planejaram uma viagem para Ibiza, na Espanha.

O destino romântico está marcado para o mês de julho, após o encerramento do torneio. Os detalhes foram confirmados por fontes próximas ao casal.

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Anúncio do fim de namoro

No dia 15 de maio, Virginia anunciou o fim do relacionamento com o jogador de futebol. Na época, os dois estavam juntos há cerca de seis meses.

Em comunicado publicado nos stories do Instagram, Virginia afirmou que se entregou ao relacionamento "sem criar barreiras" e destacou que seguirá se permitindo viver novas experiências.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu.

No entanto, ela não chegou a detalhar o motivo do término.