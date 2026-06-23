Saiba qual doença levou João Inácio Jr. a ser internado e o afastou das redes sociais

Apresentador foi hospitalizado às pressas na última sexta-feira (19).

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 11:32 (Atualizado às 11:34)

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o apresentador João Inácio Jr., criador do meme "Será que?", revelou que está internado há cinco dias para tratar uma mastoidite bilateral. Ele contou que precisou ser hospitalizado às pressas após sentir dores de cabeça intensas e perder parte da audição devido ao avanço da infecção.

O quadro é de uma infecção bacteriana grave, que atingiu os ossos mastoides, localizados atrás das orelhas e ligados ao crânio. 

Segundo o comunicador, exames como tomografias e ressonâncias magnéticas identificaram uma inflamação nos dois lados da cabeça, afetando os ossos mastoides e os ouvidos. João relatou que chegou a ficar "praticamente surdo" e enfrentou dores que classificou como "de gritar".

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"Vim para o hospital com uma dor de cabeça terrorista, uma dor de cabeça gigante, insuportável. Aqui foi descoberto um problema que não é simples, é um problema sério, de tratamento complicado", afirmou o apresentador.

De acordo com o João Inácio Jr., o tratamento só pode ser realizado em ambiente hospitalar, com medicamentos intravenosos de alta potência. Ele contou que, em apenas dois dias de internação, ganhou cerca de sete quilos em razão dos efeitos colaterais dos remédios.

Como o problema começou

João Inácio Jr. atribuiu o surgimento da infecção a uma complicação após uma gripe que evoluiu para sinusite. Durante o tratamento, ele utilizou uma ducha nasal para lavagem nasal com soro e medicamentos, procedimento frequentemente recomendado por médicos para aliviar sintomas respiratórios.

Segundo ele, o problema ocorreu porque apertou o recipiente com força excessiva durante a aplicação.

"O que aconteceu foi que eu apertei com força demais. Só isso. O apertar com força demais fez com que o soro entrasse dentro dos meus ouvidos e viesse e caísse dentro dos ossos mastóides", relatou o comunicador.

O apresentador explicou que o líquido teria penetrado pelas tubas auditivas, acumulando-se em regiões onde não conseguiu ser drenado adequadamente, favorecendo a proliferação de bactérias e o desenvolvimento da infecção.

Risco de complicações

João destacou a gravidade do quadro e alertou para possíveis complicações da doença. "Essa inflamação pode passar para o cérebro, virar meningite e pode matar", disse ele ter recebido informação dos médicos.

Ele afirmou ainda que alguns pacientes precisam ser submetidos a cirurgia quando o tratamento medicamentoso não apresenta resultado satisfatório. Nesses casos, pode ser necessária a colocação de um dreno na região afetada.

Apesar da gravidade, João informou que já não sente dores e demonstrou confiança na recuperação. "A fé é a mesma, a esperança é a mesma, a certeza é a mesma, que quando Deus quer, tudo se resolve", declarou.

O que é mastoidite?

A mastoidite é uma inflamação da mastoide, estrutura óssea localizada atrás da orelha e que faz parte do osso temporal. Geralmente, a doença surge como complicação de uma infecção no ouvido médio (otite média aguda) que não foi tratada adequadamente ou se espalhou para regiões vizinhas.

Entre os principais sintomas estão:

  • Dor intensa no ouvido;
  • Febre;
  • Inchaço atrás da orelha;
  • Secreção purulenta;
  • Perda de audição;
  • Mal-estar geral.

Sem tratamento adequado, a infecção pode provocar complicações graves, incluindo meningite, abscessos e perda permanente da audição.

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