Virginia lança IA baseada na personalidade dela para conversar com os fãs

Ferramenta é oferecida por meio de uma plataforma paga, com planos que chegam a R$ 89,90.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 17:13
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Legenda: Virginia acredita que a proposta irá facilitar o contato do público com ela.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o lançamento de um chat de Inteligência Artificial (IA) baseado na personalidade dela. Segundo o anúncio, feito na última quarta-feira (1º), os fãs vão ter acesso à ferramenta por meio de uma mensalidade.

Segundo Virginia, a IA será capaz de conversar, dar conselhos e compartilhar dicas sobre diferentes assuntos, como se fosse ela própria. As interações serão feitas por meio de perguntas e sugestões enviadas pelos assinantes de maneira privada.

Durante a demonstração, Virginia mostrou a mensagem de uma fã que pedia ajuda para escolher um look para um jantar de aniversário. Ao ler a resposta gerada pela IA, a empresária comentou que responderia exatamente da mesma maneira.

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Virginia ainda compartilhou que a ideia para o chat surgiu devido ao alto número de mensagens recebidas por ela todos os dias, mas que nem sempre conseguem ser respondidas.

A chegada da ferramenta foi pensada para oferecer uma experiência semelhante a uma conversa com a influenciadora, além de ser uma alternativa para ela manter contato com o público. "Ela responde igualzinho a mim", afirmou Virginia no anúncio.

Quanto vai custar?

As conversas pelo chat de IA estarão disponíveis por meio da plataforma paga Versio. Há planos mensais com valores entre R$ 29,90 e R$ 89,90, conforme a modalidade escolhida pelo usuário.

Além da influenciadora, a plataforma reúne versões digitais de outros criadores de conteúdo, especialistas de diferentes áreas e personalidades.

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