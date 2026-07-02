Além da Copa, Brasil e Noruega se enfrentaram no Oscar em 2026; relembre resultado

“Revanche” entre os países, que se enfrentam em jogo neste domingo (5), tem repercutido nas redes sociais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 15:20
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Legenda: "O Agente Secreto" e "Valor Sentimental" representaram Brasil e Noruega, respectivamente, no Oscar de 2026.
Foto: Divulgação.

A partida entre as seleções do Brasil e da Noruega valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 não será o primeiro embate entre os dois países neste ano.

Em março, o palco da disputa foi a categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. Os longas “Valor Sentimental”, norueguês, e “O Agente Secreto”, brasileiro, eram os dois principais favoritos ao prêmio.

Nas redes sociais, usuários têm brincado com a correlação entre as competições, com menções à "revanche" da perda do Brasil no Oscar contra a Noruega.

Torcedores brasileiros têm citado o resultado anterior como uma forma de "vingar" o País. "Brasil tem que vencer a Noruega pelo bem do futebol e do nosso gigantesco cinema", escreveu um usuário no X.

Brasil x Noguera no cinema começou em 2025

A “briga” entre as produções dirigidas, respectivamente, por Joachim Trier e Kleber Mendonça Filho começou ainda antes, no Festival de Cannes de 2025, onde os dois foram selecionados à disputa pela Palma de Ouro.

Na ocasião da premiação, “Valor Sentimental” ganhou o Grande Prêmio do Júri — espécie de “segundo lugar” do evento francês —, enquanto “O Agente Secreto” levou os prêmios de Melhor Direção — o terceiro mais importante — e Melhor Ator para Wagner Moura.

Os filmes seguiram se “encontrando” em diferentes eventos prévios ao Oscar, caso do Globo de Ouro, no qual o filme brasileiro foi escolhido na categoria de Melhor Longa em Língua Não-Inglesa.

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O principal embate cinematográfico, enfim, ocorreu em 15 de março, data na qual foi realizada a cerimônia do Oscar. “O Agente Secreto” havia recebido quatro indicações, enquanto “Valor Sentimental” foi indicada em 9 categorias.

Ambos eram tidos como os favoritos de Melhor Filme Internacional. Na disputa histórica, o filme norueguês começou mais forte, mas o brasileiro ganhou tração mais perto da entrega dos troféus.

Com isso, o “sonho” do bicampeonato — já que o país havia vencido no ano anterior com “Ainda Estou Aqui” — parecia mais real. O resultado, no entanto, foi negativo para o Brasil, com a vitória de “Valor Sentimental”.

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