Reality com funcionários de Viih Tube será investigado pelo Ministério Público do Trabalho

Ex-BBB incentivava os participantes a buscarem dinheiro pela casa em troca de outros prêmios.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 21:10 (Atualizado às 22:01)
capa da noticia
Legenda: Atração seria publicada duas vezes por semana.
Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um reality show criado pelos ex-BBBs Viith Tube e Eliezer virou alvo de investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de violação da legislação trabalhista. As informações são do O Globo.

A atração era chamada de "As Patroas (e o patrão)" e era composta por diversos desafios a serem enfrentados pelos 11 funcionários do casal. O vencedor levava R$ 20 mil, além de outros valores acumulados durante as dinâmicas.

Em uma das atividades, Viih Tube e o marido colocam moedas em diferentes partes da casa, enquanto os participantes eram incumbidos de resgatá-las.

Já às terças-feiras, seria exibido o "Desafio do CLT", cujo vencedor seria nomeado "patrão ou patroa da semana" e ganharia uma regalia escolhida pelo público, como uma hora a menos no expediente. No sábado, haveria o quadro "Lavando roupa suja".

Veja o trailer do reality

Reality de Viih Tube gera repercussão negativa

Pouco tempo após os primeiros episódios serem publicados, diversos usuários criticaram as atividades e acusaram o casal de explorar a imagem dos funcionários por engajamento.

"Meu Deus, que situação degradante. Pegar moedas dentro de vaso sanitário, revirar lixeiras... que coisa doentia", disse um perfil no X. "Ela nunca trabalhou na vida, mas resolve humilhar quem sai de casa todo dia para ganhar seu pão. Lamentável", comentou outro.

Tamanha repercussão foi o suficiente para chamar a atenção do MPT. Em nota ao O Globo, o órgão confirmou que irá apurar "possíveis condutas trabalhistas que possam ser questionadas" a partir do conteúdo divulgado.

A situação também virou pauta de postagem recente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Instagram.

Sem mencionar diretamente o caso dos influenciadores, o tribunal afirmou que a exposição de funcionários a situações vexatórias "pode violar direitos relacionados à dignidade e à integridade no ambiente de trabalho".

"Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever", complementou o TST.

Publicação do TST com menções sutis ao reality de Viih Tube e Eliezer.
Legenda: Publicação do TST com menções sutis ao reality de Viih Tube e Eliezer.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Veja também

Imagem da notícia: Além da Copa, Brasil e Noruega se enfrentaram no Oscar em 2026; relembre resultado
Zoeira

Além da Copa, Brasil e Noruega se enfrentaram no Oscar em 2026; relembre resultado
Imagem da notícia: Cigano prevê jogo desleal entre Brasil e Noruega no domingo (5): 'Vão tentar passar a perna'
Zoeira

Cigano prevê jogo desleal entre Brasil e Noruega no domingo (5): 'Vão tentar passar a perna'

Ex-BBB se pronuncia e fecha o Instagram

Em meio às críticas e retaliações, Viith Tube veio a público, na tarde desta quinta-feira (2), se pronunciar a respeito do reality. Segundo ela, toda a situação fazia parte de um roteiro previamente planejado para provocar reflexão.

“Meu Deus do céu, gente, a proporção que tomou. Eu estou mega assustada. A nossa intenção era chamar a atenção para falar sobre a escala 6x1, que nós somos contra. Porém, eu não imaginava que tomaria a proporção que tomou”, declarou.

Viih Tube ainda afirmou que daria um espaço de tempo de 72 horas para cada um dos episódios. Eles teriam detalhes escondidos para serem percebidos pelo público, porém, ela não contava com o tamanho da resposta.

"Eu sei também do risco. A gente já sabia desde o início, porque reality com pessoas que têm relação de trabalho com você… De qualquer forma, o Ministério do Trabalho pode fazer uma fiscalização. É direito deles, porque realmente mistura as coisas”, assumiu.

Por fim, a ex-BBB ressaltou que nenhum dos funcionários foi forçado a participar das dinâmicas. Já quem aceitou, recebeu cachês de publicidade. "Foi feito o convite e topou quem quis ter essa relação contratual com a gente fora do trabalho", explicou.

Horas depois do pronunciamento, fãs da influenciadora notaram que o Instagram dela foi desativado na noite de hoje. Ela contava com mais de 32 milhões de seguidores. Até o momento, nem ela nem o marido deram explicações sobre o que ocorreu.

Perfil do Instagram de Viih Tube sai do ar em meio a polêmica de reality show
Legenda: Perfil do Instagram de Viih Tube sai do ar em meio a polêmica de reality show
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Assuntos Relacionados
Tecnologia/redes sociais Artes Cultura e Entretenimento/reality show Artes Cultura e Entretenimento

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Reality com funcionários de Viih Tube será investigado pelo Ministério Público do Trabalho

2

Além da Copa, Brasil e Noruega se enfrentaram no Oscar em 2026; relembre resultado

3

Cigano prevê jogo desleal entre Brasil e Noruega no domingo (5): 'Vão tentar passar a perna'

4

Luiza Sonza e Haaland viram meme nas redes sociais dias antes de jogo do Brasil; entenda

5

Messi aparece em nova campanha do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Reality com funcionários de Viih Tube será investigado pelo Ministério Público do Trabalho
Zoeira

Reality com funcionários de Viih Tube será investigado pelo Ministério Público do Trabalho

Ex-BBB incentivava os participantes a buscarem dinheiro pela casa em troca de outros prêmios.

Redação

Imagem da notícia Além da Copa, Brasil e Noruega se enfrentaram no Oscar em 2026; relembre resultado
Zoeira

Além da Copa, Brasil e Noruega se enfrentaram no Oscar em 2026; relembre resultado

“Revanche” entre os países, que se enfrentam em jogo neste domingo (5), tem repercutido nas redes sociais.

Redação

Imagem da notícia Cigano prevê jogo desleal entre Brasil e Noruega no domingo (5): 'Vão tentar passar a perna'
Zoeira

Cigano prevê jogo desleal entre Brasil e Noruega no domingo (5): 'Vão tentar passar a perna'

Phellipe Colle, cartomancista e cigano, aponta que disputa pode chegar aos penâltis e será dramática.

Mylena Gadelha

Imagem da notícia Luiza Sonza e Haaland viram meme nas redes sociais dias antes de jogo do Brasil; entenda
Zoeira

Luiza Sonza e Haaland viram meme nas redes sociais dias antes de jogo do Brasil; entenda

Cantora brincou com as comparações sobre aparência do jogador norueguês e viralizou.

Redação

Imagem da notícia Messi aparece em nova campanha do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'
Zoeira

Messi aparece em nova campanha do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

O filme estreia no dia 30 de julho deste ano.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia ‘Cala a boca’: Mara Maravilha critica narração de Galvão Bueno
Zoeira

‘Cala a boca’: Mara Maravilha critica narração de Galvão Bueno

Galvão já havia se envolvido em outra polêmica no domingo (28).

Redação

Imagem da notícia Laudo revela causa da morte de Daveigh Chase, de 'O Chamado'
Zoeira

Laudo revela causa da morte de Daveigh Chase, de 'O Chamado'

Atriz faleceu em decorrência de complicações de AIDS.

Redação

Imagem da notícia João Inácio Jr. recebe alta médica após 10 dias de internação por mastoidite
Zoeira

João Inácio Jr. recebe alta médica após 10 dias de internação por mastoidite

Comunicador seguirá em observação médica em casa por cinco dias.

João Lima Neto

Imagem da notícia João Inácio Jr. atualiza estado de saúde após ser internado e recebe apoio de famosos
Zoeira

João Inácio Jr. atualiza estado de saúde após ser internado e recebe apoio de famosos

Dono do meme "Será?" está internado há oito dias para tratar de uma infecção grave.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Eva Green é hospitalizada após acidente no set da série 'Wandinha' e gravações são interrompidas
Zoeira

Eva Green é hospitalizada após acidente no set da série 'Wandinha' e gravações são interrompidas

A atriz conhecida por interpretar Vesper Lynd em "007: Cassino Royale", irá estrear na 3º temporada da série da Netflix.

Redação