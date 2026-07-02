Reality com funcionários de Viih Tube será investigado pelo Ministério Público do Trabalho

Um reality show criado pelos ex-BBBs Viith Tube e Eliezer virou alvo de investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de violação da legislação trabalhista. As informações são do O Globo.

A atração era chamada de "As Patroas (e o patrão)" e era composta por diversos desafios a serem enfrentados pelos 11 funcionários do casal. O vencedor levava R$ 20 mil, além de outros valores acumulados durante as dinâmicas.

Em uma das atividades, Viih Tube e o marido colocam moedas em diferentes partes da casa, enquanto os participantes eram incumbidos de resgatá-las.

Já às terças-feiras, seria exibido o "Desafio do CLT", cujo vencedor seria nomeado "patrão ou patroa da semana" e ganharia uma regalia escolhida pelo público, como uma hora a menos no expediente. No sábado, haveria o quadro "Lavando roupa suja".

Veja o trailer do reality

Reality de Viih Tube gera repercussão negativa

Pouco tempo após os primeiros episódios serem publicados, diversos usuários criticaram as atividades e acusaram o casal de explorar a imagem dos funcionários por engajamento.

"Meu Deus, que situação degradante. Pegar moedas dentro de vaso sanitário, revirar lixeiras... que coisa doentia", disse um perfil no X. "Ela nunca trabalhou na vida, mas resolve humilhar quem sai de casa todo dia para ganhar seu pão. Lamentável", comentou outro.

Tamanha repercussão foi o suficiente para chamar a atenção do MPT. Em nota ao O Globo, o órgão confirmou que irá apurar "possíveis condutas trabalhistas que possam ser questionadas" a partir do conteúdo divulgado.

A situação também virou pauta de postagem recente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Instagram.

Sem mencionar diretamente o caso dos influenciadores, o tribunal afirmou que a exposição de funcionários a situações vexatórias "pode violar direitos relacionados à dignidade e à integridade no ambiente de trabalho".

"Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever", complementou o TST.

Legenda: Publicação do TST com menções sutis ao reality de Viih Tube e Eliezer. Foto: Reprodução / Redes Sociais.

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Ex-BBB se pronuncia e fecha o Instagram

Em meio às críticas e retaliações, Viith Tube veio a público, na tarde desta quinta-feira (2), se pronunciar a respeito do reality. Segundo ela, toda a situação fazia parte de um roteiro previamente planejado para provocar reflexão.

“Meu Deus do céu, gente, a proporção que tomou. Eu estou mega assustada. A nossa intenção era chamar a atenção para falar sobre a escala 6x1, que nós somos contra. Porém, eu não imaginava que tomaria a proporção que tomou”, declarou.

Viih Tube ainda afirmou que daria um espaço de tempo de 72 horas para cada um dos episódios. Eles teriam detalhes escondidos para serem percebidos pelo público, porém, ela não contava com o tamanho da resposta.

"Eu sei também do risco. A gente já sabia desde o início, porque reality com pessoas que têm relação de trabalho com você… De qualquer forma, o Ministério do Trabalho pode fazer uma fiscalização. É direito deles, porque realmente mistura as coisas”, assumiu.

Por fim, a ex-BBB ressaltou que nenhum dos funcionários foi forçado a participar das dinâmicas. Já quem aceitou, recebeu cachês de publicidade. "Foi feito o convite e topou quem quis ter essa relação contratual com a gente fora do trabalho", explicou.

Horas depois do pronunciamento, fãs da influenciadora notaram que o Instagram dela foi desativado na noite de hoje. Ela contava com mais de 32 milhões de seguidores. Até o momento, nem ela nem o marido deram explicações sobre o que ocorreu.