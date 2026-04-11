Viih Tube e Eliezer convidam governanta para ser madrinha de casamento: 'Acompanhou tudo'

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer estão prestes a se casar e têm compartilhado as preparações para o dia especial nas redes sociais. Dessa vez, na última sexta-feira (10), os dois convidaram a primeira madrinha para a cerimônia, a governanta da casa onde moram.

Segundo Viih Tube, a escolha por Leinha foi pensada para priorizar quem está com eles rotineiramente, acompanhando todas as fases possíveis.

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"A primeira madrinha do nosso casamento. Leinha está na nossa vida desde o começo do nosso relacionamento, acompanhou tudo, as fases boas, as ruins e sempre esteve por nós, ela cuida de nós, do nosso lar e do nosso relacionamento", escreveu a ex-BBB.

Completando o texto, Viih Tube ainda escreveu que não havia possibilidade de Leinha fazer parte do casamento de outra maneira, reforçando como o casal tem carinho por ela.

As imagens divulgadas pela influenciadora mostram a emoção da governanta ao descobrir a novidade. No vídeo, os três se abraçam e comemoram.

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, de 3 anos, e de Ravi, de 1 ano. Os dois estão com casamento marcado para agosto deste ano.