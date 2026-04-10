Atriz que fez Sandrão em 'Tremembé' não retorna para 2ª temporada

A atriz Letícia Rodrigues, que interpretou Sandrão em "Tremembé", não retornará para segunda temporada. Ao jornal O Globo, Letícia revelou que sua escolha foi motivada após mudanças da participação dela na trama da produção do Prime Video.

No começo deste ano, recebeu a informação que Sandrão deixaria de integrar o núcleo principal da história. Já em fevereiro, a atriz foi convidada apenas para realizar participações especiais nos episódios.

Assim, depois de conversas internas com a equipe, decidiu não aceitar a proposta.

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Sandrão se identifica como homem trans

Além da mudança no rumo da série, Letícia ainda considerou uma recente declaração dada por Sandrão, em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, da Record. Em novembro de 2025, ele se identificou como homem trans.

"Também levamos em consideração o fato de que a pessoa real que inspirou a personagem se manifestou publicamente como um homem trans. Diante disso, Letícia, como atriz e mulher cis, entendeu que não seria o caminho mais adequado seguir retratando essa história neste momento", detalhou o time da atriz, em nota.

A segunda temporada de Tremembé manterá o foco em Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, e Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia.