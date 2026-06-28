João Inácio Jr. atualiza estado de saúde após ser internado e recebe apoio de famosos

Dono do meme "Será?" está internado há oito dias para tratar de uma infecção grave.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
28 de Junho de 2026 - 15:49 (Atualizado às 16:18)
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Legenda: Apresentador viralizou no início do ano com o meme "Será?"
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

O apresentador João Inácio Jr. atualizou o estado de saúde pelas redes sociais, neste domingo (28). Ele está internado há oito dias enquanto trata de uma mastoidite bilateral causada por uma infecção bacteriana grave.

No registro, o comunicador aparece de touca e deitado em uma cama de hospital. Ao som da canção "Bondade de Deus", de Isaias Saad, ele revelou que passa pela 22ª sessão de antibióticos e anti-inflamatórios administrados por via intravenosa.

Pela legenda da publicação, João informou que não tem previsão de quando vai voltar para casa e que a internação pode durar, ao todo, 21 dias.

Ainda assim, ele garantiu aos seguidores que está bem. "Com Deus, não há barreiras que não sejam vencidas. É vitória garantida", escreveu.

Veja o vídeo

Famosos prestam apoio a João Inácio Jr.

A situação delicada de João Inácio Jr. reuniu famosos de diferentes esferas do entretenimento que deixaram mensagens de carinho e apoio ao apresentador cearense.

A atriz e também apresentadora Tatá Werneck foi uma das que marcou presença na aba de comentários. "Melhoras, amém", publicou ela.

Quem também se manifestou foi Celso Portiolli, que recebeu João Inácio em uma edição do "Domingo Legal" no início de maio. "Melhoras! Já deu tudo certo!", disse.

Personalidades do Ceará também enviaram energias positivas para o comunicador. "Saia logo daí pra pinotar nas praças, viu! Tô com saudade já", escreveu o humorista Titela do Ceará.

"Deus está cuidado de tudo! Jaja você vai sair daí, João. Estamos nas orações por sua recuperação", afirmou a cantora e influenciadora Cleane Sampaio.

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O que aconteceu com João Inácio Jr.?

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, João Inácio Jr., criador do meme "Será que?", revelou que foi internado após desenvolver uma mastoidite bilateral, infecção bacteriana que atingiu os ossos mastoides, localizados atrás das orelhas.

O apresentador contou que procurou atendimento após sentir fortes dores de cabeça e perder parte da audição. Exames de tomografia e ressonância magnética identificaram inflamação nos dois lados da cabeça, afetando os ouvidos e os ossos mastoides.

Na ocasião, ele relatou que chegou a ficar "praticamente surdo" e descreveu as dores como "de gritar", destacando que a rapidez no diagnóstico foi decisiva para evitar complicações ainda mais graves.

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