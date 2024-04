Ana Paula Valadão é multada em R$ 25 mil por relacionar doença sexualmente transmissível a LGBTs

A cantora gospel Ana Paula Valadão foi condenada pela Justiça a pagar R$ 25 mil em indenização por danos coletivos após relacionar a Aids, doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), a comunidade LGBTQIAP+. As informações são do Metrópoles.

A fala aconteceu em 2016, quando a cantora participava de um congresso cristão transmitido pela rede Super de Televisação. Durante o discurso, Ana Paula condenou relacionamentos homoafetivos.

“Isso [a homossexualidade] não é normal. Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos”, declarou. “Taí a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim… Não é o ideal de Deus”, afirmou. “Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma? O sexo seguro se chama: aliança do casamento”, acrescentou.

O juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21ª Vara Cível de Brasília entendeu que houve dano moral coletivo no pronunciamento de Ana Paula Valadão. “Foi revivida para toda uma parcela da população a injusta e superada pecha da culpa pelo surgimento e propagação de uma doença terrível, situação que macula interesses coletivos fundamentais”, declarou. Já a cantora afirmou que exerceu o direito de "liberdade de expressão e religiosa.