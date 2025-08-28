Diário do Nordeste
Felca estampa capa da nova edição da ELLE Men Brasil; veja

Influenciador ganhou destaque nacional após repercutir a pauta da ‘adultização’

Zoeira
Legenda: Influenciador estampa nova edição da publicação, reconhecida pelo requinte e exclusividade
Foto: Reprodução

Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, participou de um ensaio fotográfico exclusivo para a quinta edição da ELLE Men Brasil, que teve capa publicada nesta quinta-feira (28). Além dele, o volume 5 da publicação também traz o ator Wagner Moura.

O influenciador, que ganhou destaque nacional após fazer graves denúncias sobre exploração infantil e ‘adultização’ promovida por Hytalo Santos, conversou um pouco com a revista sobre o tema.

Veja as capas

Foto: Hudson Rennan

“Acho importante ter pessoas que pisem no freio e pensem: ‘Precisa ser assim? Não dá para ser de outra forma?”, disse ele à ELLE. As fotos foram feitas por Hudson Rennan.

Quem é Felca?

Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, que também é humorista, nasceu em Londrina, no Paraná, mas mora na cidade de São Paulo. Ele ganhou fama por publicar reacts nas redes, que são vídeos em que a pessoa reage a algum outro material enquanto tece comentários sobre o que está assistindo, como por exemplo as audiências da CPI das Bets.

Felca estampa capa da nova edição da ELLE Men Brasil; veja
Felca estampa capa da nova edição da ELLE Men Brasil; veja

