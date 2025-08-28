Morre a influencer Coracy Arantes, aos 82 anos

A influenciadora Coracy Arantes, conhecida como "Cora", morreu nessa quarta-feira (27), aos 82 anos. O falecimento foi confirmado pelo neto e produtor dela, Gabriel.

Nascida em São José dos Campos, em São Paulo, ela estava internada desde a última quinta (21) para tratar uma crise da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

"Com o passar dos dias, a saúde dela foi ficando mais delicada e, no sábado à tarde, os médicos decidiram entubá-la e levá-la para a UTI [Unidade de Terapia Intensiva]", publicaram seus familiares nas redes sociais.

Nesse período, Cora teve duas paradas cardiorrespiratórias e foi diagnosticada com um "edema cerebral importante".

Atuação nas redes sociais

"Cora começou nas redes sociais em 2019, quando me pediu ajuda para sair de uma depressão que enfrentava há mais de 40 anos. Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas. E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse mais viva", desabafou Gabriel.

"Hoje, ela nos deixa, mas não pensem que ela iria querer ver vocês chorando. Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela, e eu sei que jamais gostaria de ver seus amores tristes", continuou o neto da influencer, garantindo que as redes sociais da avó continuarão no ar "como forma de homenagem".

Coracy era dona do Blog da Cora, que reunia mais de 6,6 milhões de seguidores em apenas uma rede social. Ela usava a internet para compartilhar a rotina e entrar em "trends", como vídeos de transformação de maquiagem.

Repercussão da morte

Diversos famosos lamentaram a morte da blogueira na postagem feita por Gabriel. A cantora Luísa Sonza escreveu: "Que tristeza". Já a influencer Pequena Lô afirmou que "foi uma honra" ter conhecido Cora: "Especial demais".