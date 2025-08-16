Hytalo Santos e marido têm prisão mantida pela Justiça; delegado cita 'rota de fuga' do casal

O influenciador paraibano Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, tiveram a prisão mantida pela Justiça de São Paulo neste sábado (16), após realização de audiência de custódia.

O casal teve a prisão preventiva decretada na última sexta-feira (15), na cidade de Carapicuíba (SP), por suspeita de exploração e exposição de menores de idade nos perfis das redes sociais.

Conforme afirmou ao portal g1 o delegado do caso, Fernando David de Melo Gonçalves, Hytalo e Israel estariam “em rota de fuga do Brasil”, o que justificou o pedido da manutenção da prisão.

"Não sabemos quais são os países que iriam, mas pode ser por Foz do Iguaçu ou pelo Sul do país mesmo", afirmou. Ainda segundo o portal, o casal não portava passaporte, apenas os RGs.

No momento da prisão, foram apreendidos com o casal um total de oito celulares e uma Land Rover. Os dois usaram o veículo para vir da Paraíba para o município paulista.

Os conteúdos das redes sociais do paraibano entraram na mira da Justiça após vídeo do influenciador Felca sobre “adultização”. Duas ações contra Hytalo e Israel correm no Ministério Público da Paraíba, bem como uma investigação no Ministério Público do Trabalho.

Após a prisão preventiva, a defesa de Hytalo e Israel entrou com pedido de Habeas Corpus e declarou a detenção como uma "decisão ilegal".