Durante prisão de Hytalo Santos e o marido, polícia apreende oito celulares e um carro

Durante operação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, em cumprimento da prisão preventiva de Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Civil apreendeu oito celulares com o casal, além de um veículo Land Rover.

“Há suspeitas de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam que seria expedido o mandando de prisão. Parece que já tinham essa noção", declarou delegado Fernando Davi, em coletiva de imprensa.

Não havia menores no local.

A ordem de busca e apreensão foi emitida pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude, onde tramita processo em que Hytalo é acusado pelo Ministério Público da Paraíba de explorar crianças e adolescentes e expô-los nas redes sociais.

Casal vai passar por audiência de custódia no sábado (16)

Hytalo e Israel vão ficar presos hoje no próprio Deic. A expectativa é que sejam transferidos para João Pessoa, na Paraíba. No sábado (16), devem passar por audiência de custódia.

Os dois são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

A ação foi coordenada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), com apoio da Polícia Civil da Paraíba, da Polícia Civil de São Paulo, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de outros órgãos de segurança.

O que diz a defesa de Hytalo e Israel?

Felipe Casemiro, advogado de defesa de Hytalo e Israel, disse em coletiva de imprensa que entrará com um Habeas Corpus e declarou que a prisão preventiva foi uma "decisão ilegal".

A defesa enfatizou que as alegações de exploração da imagem de menores são infundadas e que apresentarão provas nos autos para demonstrar a inocência do influenciador.

Além disso, foi abordada a questão das imagens de crianças dançando, com a afirmação de que não houve qualquer tipo de sexualização.

O advogado também mencionou o apoio da família de Santos, incluindo seu primo Josué, durante este período difícil.

Ele ressaltou que o Ministério Público ainda não apresentou uma denúncia formal contra Santos, e a defesa está se preparando para se manifestar nos autos.