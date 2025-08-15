Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Durante prisão de Hytalo Santos e o marido, polícia apreende oito celulares e um carro

A ordem de busca e apreensão foi emitida pela 1ª Vara da Infância e Juventude

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:22)
Zoeira
Influenciador Hytalo Santos e o marido Israel em imagem olhando para câmera durante prisão feita pelo Deic
Legenda: Influenciador Hytalo Santos foi preso com o marido em Carapicuíba
Foto: Divulgação/Deic

Durante operação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, em cumprimento da prisão preventiva de Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Civil apreendeu oito celulares com o casal, além de um veículo Land Rover.

 “Há suspeitas de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam que seria expedido o mandando de prisão. Parece que já tinham essa noção", declarou delegado Fernando Davi, em coletiva de imprensa. 

Não havia menores no local.

Veja também

teaser image
Zoeira

Hytalo Santos: saiba quem é influenciador preso após denúncia de Felca por exploração de menores

teaser image
Zoeira

Hytalo Santos é preso: veja imagens da casa onde influenciador foi detido

A ordem de busca e apreensão foi emitida pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude, onde tramita processo em que Hytalo é acusado pelo Ministério Público da Paraíba de explorar crianças e adolescentes e expô-los nas redes sociais.

Casal vai passar por audiência de custódia no sábado (16)

Hytalo e Israel vão ficar presos hoje no próprio Deic. A expectativa é que sejam transferidos para João Pessoa, na Paraíba. No sábado (16), devem passar por audiência de custódia

Os dois são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

A ação foi coordenada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), com apoio da Polícia Civil da Paraíba, da Polícia Civil de São Paulo, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de outros órgãos de segurança.

O que diz a defesa de Hytalo e Israel?

Felipe Casemiro, advogado de defesa de Hytalo e Israel, disse em coletiva de imprensa que entrará com um Habeas Corpus e declarou que a prisão preventiva foi uma "decisão ilegal".

A defesa enfatizou que as alegações de exploração da imagem de menores são infundadas e que apresentarão provas nos autos para demonstrar a inocência do influenciador.

Além disso, foi abordada a questão das imagens de crianças dançando, com a afirmação de que não houve qualquer tipo de sexualização.

O advogado também mencionou o apoio da família de Santos, incluindo seu primo Josué, durante este período difícil.

Ele ressaltou que o Ministério Público ainda não apresentou uma denúncia formal contra Santos, e a defesa está se preparando para se manifestar nos autos.

Assuntos Relacionados
Influenciador Hytalo Santos e o marido Israel em imagem olhando para câmera durante prisão feita pelo Deic
Zoeira

Durante prisão de Hytalo Santos e o marido, polícia apreende oito celulares e um carro

A ordem de busca e apreensão foi emitida pela 1ª Vara da Infância e Juventude

Redação
Há 12 minutos
Imagem de Hytalo Santos, preso nesta sexta, em foto publicada nas redes sociais usada na matéria sobre a prisão do influenciador após denúncia do youtuber Felca
Zoeira

Hytalo Santos: saiba quem é influenciador preso após denúncia de Felca por exploração de menores

Seguido por mais 12 milhões nas redes, Hytalo virou alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Foto de Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15), durante participação em Podcast
Zoeira

Hytalo Santos é preso: veja imagens da casa onde influenciador foi detido

Residência em que ele e o marido foram capturados fica em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo

Redação
Há 2 horas
Cenas do filme Velocidade Máxima, que será exibido na Sessão da Tarde
Zoeira

TV Globo exibe Velocidade Máxima na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15) traz um filme de ação eletrizante

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15)
Zoeira

Celebridades comemoram prisão de Hytalo Santos por suspeita de exploração e exposição de menores

Influencer e seu marido foram alvo de apreensão pelo Deic da Polícia Civil de São Paulo, nesta sexta-feira (15)

Redação
15 de Agosto de 2025
O influenciador afirmou que pessoas sem noção o xingaram e hostilizaram
Zoeira

Lucas Guedez é hostilizado ao ser confundido com Hytalo Santos em aeroporto

O influenciador afirmou que é confundido com Hytalo há um bom tempo

Redação
15 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Téo expulsa Lisa da casa de Josefa, que fica atônita com a atitude do filho.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Ricardo chantageia Jaques.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Sheila entra no consultório de Daniel e começa a vasculhar seu fichário.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025