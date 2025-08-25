Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dança dos Famosos 2025: repescagem terá oito participantes; veja quem são

Os grupos B e C empataram na competição e caíram juntos na repescagem

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A
Legenda: A "Dança dos Famosos" terá repescagem com oito famosos
Foto: Reprodução/Globo

A Dança dos Famosos 2025 entrou em clima de tensão nesse domingo (24), após a última rodada de grupos. O apresentador Luciano Huck anunciou que oito participantes vão encarar a temida repescagem: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão.

Apenas dois participantes terão a chance de voltar à competição, que seguirá com apresentações individuais.

A decisão inesperada aconteceu depois de um empate entre os grupos B e C, algo que não estava previsto nas regras. Para evitar injustiças, Huck optou por levar todos os integrantes das duas equipes diretamente para a repescagem. “Foi a forma mais correta de dar uma segunda chance a todos”, explicou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Carros de luxo exibidos por Gato Preto somam 24 multas e não estão no nome do influenciador

teaser image
Verso

Corpo de cartunista Jaguar será velado no Rio nesta segunda-feira (25)

teaser image
É Hit

MC Livinho diz sentir dores ao ensaiar para o The Town após acidente de moto

Como foi a apresentação da 'Dança dos Famosos'

A noite teve como ritmo as danças urbanas. O Grupo A, com Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa, levantou a plateia ao som de “Anaconda”, de Nicki Minaj, e foi o mais elogiado pelos jurados, garantindo o primeiro lugar do ranking. 

Na sequência, o Grupo D apresentou “Losing My Breath”, de Destiny’s Child, mas acabou perdendo três décimos nas avaliações de Milton Cunha por falhas técnicas, fechando em segundo lugar. Já o Grupo C, embalado por “Sexyback”, de Justin Timberlake, foi elogiado por Ana Botafogo pela ousadia da coreografia, enquanto o Grupo B surpreendeu com “Apple Bottom Jeans”, de Flo Rida e T-Pain, recebendo elogios de Naomi Campbell, jurada especial da noite.

Apesar da boa performance, os dois grupos empataram na soma final das três semanas de apresentações. Assim, a disputa pela permanência ficará ainda mais acirrada na próxima rodada. Os oito famosos vão dançar, pela primeira vez, em duplas. As duas duplas que tiverem os menores desempenhos serão eliminadas. O estilo musical escolhido foi o rock.

Com a repescagem da Dança dos Famosos 2025, a competição promete emoção redobrada no "Domingão", já que seis nomes do elenco serão definitivamente eliminados.

Assuntos Relacionados
cartaz do filme yesterday, que será exibido na sessão da tarde
Zoeira

TV Globo exibe 'Yesterday - A Trilha do Sucesso' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (25/8)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira, 25/8 traz comédia com músicas dos Beatles

A. Seraphim
Há 12 minutos
A
Zoeira

Dança dos Famosos 2025: repescagem terá oito participantes; veja quem são

Os grupos B e C empataram na competição e caíram juntos na repescagem

Redação
Há 57 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo.

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora.

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

Téo fica horrorizado ao perceber o estado em que está.

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar.

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

Helena agarra Joyce pelo braço e exige uma explicação da filha.

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
imagem de câmera de segurança mostra dois veículos parados após uma colisão de trânsito. um dos veículos, porsche, é do influenciador gato preto
Zoeira

Carros de luxo exibidos por Gato Preto somam 24 multas e não estão no nome do influenciador

Informações foram divulgadas pelo Fantástico. Influenciador foi preso após se envolver em ocorrência de trânsito em SP

Redação
25 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (25/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Agosto de 2025