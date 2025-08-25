Dança dos Famosos 2025: repescagem terá oito participantes; veja quem são

A Dança dos Famosos 2025 entrou em clima de tensão nesse domingo (24), após a última rodada de grupos. O apresentador Luciano Huck anunciou que oito participantes vão encarar a temida repescagem: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão.

Apenas dois participantes terão a chance de voltar à competição, que seguirá com apresentações individuais.

A decisão inesperada aconteceu depois de um empate entre os grupos B e C, algo que não estava previsto nas regras. Para evitar injustiças, Huck optou por levar todos os integrantes das duas equipes diretamente para a repescagem. “Foi a forma mais correta de dar uma segunda chance a todos”, explicou.

Como foi a apresentação da 'Dança dos Famosos'

A noite teve como ritmo as danças urbanas. O Grupo A, com Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa, levantou a plateia ao som de “Anaconda”, de Nicki Minaj, e foi o mais elogiado pelos jurados, garantindo o primeiro lugar do ranking.

Na sequência, o Grupo D apresentou “Losing My Breath”, de Destiny’s Child, mas acabou perdendo três décimos nas avaliações de Milton Cunha por falhas técnicas, fechando em segundo lugar. Já o Grupo C, embalado por “Sexyback”, de Justin Timberlake, foi elogiado por Ana Botafogo pela ousadia da coreografia, enquanto o Grupo B surpreendeu com “Apple Bottom Jeans”, de Flo Rida e T-Pain, recebendo elogios de Naomi Campbell, jurada especial da noite.

Apesar da boa performance, os dois grupos empataram na soma final das três semanas de apresentações. Assim, a disputa pela permanência ficará ainda mais acirrada na próxima rodada. Os oito famosos vão dançar, pela primeira vez, em duplas. As duas duplas que tiverem os menores desempenhos serão eliminadas. O estilo musical escolhido foi o rock.

Com a repescagem da Dança dos Famosos 2025, a competição promete emoção redobrada no "Domingão", já que seis nomes do elenco serão definitivamente eliminados.