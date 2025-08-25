Diário do Nordeste
MC Livinho diz sentir dores ao ensaiar para o The Town após acidente de moto

Cantor se apresenta no festival no dia 13 de setembro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:40)
É Hit
Legenda: MC Livinho se apresenta no The Town no dia 13 de setembro
Foto: Reprodução/YouTube

As últimas semanas do MC Livinho têm sido marcadas por dores persistentes no corpo. O impacto do acidente de moto que chegou a perfurar o pulmão dele é sentido pelo artista em ensaios para apresentação no The Town. Ele se apresenta no evento no dia 13 de setembro. 

Em entrevista ao jornal O Globo, Livinho falou sobre como se sente em relação ao estado de saúde: "Estou me recuperando bem. Tive um show ontem, consegui performar um pouco melhor do que a apresentação da semana passada. Mas ainda senti dores".

Os efeitos do acidente obrigaram MC Livinho a deixar o quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da Rede Globo, no início deste mês.

No relato do artista, ele revelou que "ao dançar, dói, e cantar também causa dor". Segundo MC Livinho, ele ainda precisa laudos médicos para ver se está tudo correto.

Mas Livinho decidiu manter-se na programação do festival — que terá sua segunda edição no Autódromo de Interlagos nos dias 6,7, 12, 13 e 14 de setembro — em respeito à própria trajetória na música, iniciada há 17 anos.

