MC Livinho fala sobre grave acidente de moto depois de gravação de DVD: 'Vi que eu estava partindo'

Um dia após sofrer um acidente de moto em São Paulo e perfurar o pulmão, o cantor MC Livinho, 30 anos, deu detalhes do estado grave de saúde em que ficou logo após a queda, em entrevista ao "Fantástico".

Na manhã seguinte à gravação de seu primeiro DVD, o funkeiro disse ter caído da moto após ser fechado por um carro. "Eu caí com o tanque em cima da minha barriga e deu uma chicotada no chão", detalhou ao programa exibido nesse domingo (3).

Consciente e esperando socorro médico, o cantor disse que começou a gravar um vídeo, mas depois percebeu que o trauma sofrido era mais sério do que se pensava.

"Eu 'tava' com adrenalina e vi que não tinha acontecido nada grave até então, só 'tava' com dor nas costas. Quando cuspi eu vi o sangue, foi nessa hora que percebi que 'tava' grave. Olhei para o teto da ambulância e vi aquela luz ficando mais forte, mais forte. Eu vi que eu 'tava' partindo, e graças a Deus não foi isso", disse.

O cantor falou ainda que conseguiu reavaliar toda a sua vida nesse momento e pediu perdão a Deus pelos erros cometidos. "Pensei no DVD que gravei, pensei no meu filho, na minha família, na minha carreira, nos meus fãs, na minha história, e tudo em milésimos de segundos".

Veja também Zoeira Conheça os participantes da Dança dos Famosos 2025, do programa Domingão com Huck É Hit Garagem de Matuê em Fortaleza abriga carros de luxo avaliados em R$ 9 milhões; conheça modelos

Lesão pulmonar

De acordo com o médico-cirurgião torácico Igor Louro, que atendeu MC Livinho, o artista teve um trauma torácico grave, responsável por muitas mortes no trânsito.

"Uma lesão no pulmão, com um pequeno escape de ar do pulmão para a região entre a parede torácica e o pulmão, por dentro do tórax. Muitos pacientes que tem esse tipo de lesão, traumas torácicos mais graves, acabam evoluindo para óbito na cena do acidente", disse ao Fantástico.

Após o acidente, a assessoria de imprensa de MC Livinho informou, por meio de um comunicado, que o cantor sofreu uma fratura no dedo da mão esquerda e um trauma pulmonar. Os shows que o artista faria em Portugal na semana passada foram remarcados.