MC Livinho sofre acidente de moto, perfura pulmão e é internado na UTI

O cantor MC Livinho, 30 anos, informou, na noite desta terça-feira (29), que sofreu um acidente de trânsito e que se encontra internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O músico teve o pulmão perfurado.

Segundo o artista, "por falta de prudência de um motorista", ele se acidentou quando se dirigia a um compromisso. "Fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital", disse.

O cantor tranquilizou os fãs e disse que passa bem. Ele tirou algumas fotos no local do acidente, o que ainda sim assustou seus admiradores. "Deus está com você, Livinho", "Melhoras, Oliver", "Eu vou orar para você melhorar rápido", "Quase morri de susto... melhoras aí, viu, seu Livinho" e "Meu Deus, melhoras", disseram alguns internautas.

Livinho compartilhou em postagem numa rede social, uma passagem bíblica. "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo", fazendo referência ao versículo 4 do capítulo 23 do livro de Salmos.

Veja a postagem do artista

"Já fiz tomografia, radiografia e me colocaram na UTI. Estou em estado de observação e perfurei o pulmão. Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau (sic), me deu a oportunidade de viver, criar meu filho", afirmou.

A assessoria de imprensa de MC Livinho informou, por meio de um comunicado, que o cantor sofreu uma fratura no dedo da mão esquerda e um trauma pulmonar. Ele segue internado em observação, com quadro estável e consciente.

Veja nota da assessoria de MC Livinho

"A GR6, por meio de sua assessoria de imprensa, informa que o cantor MC Livinho sofreu um acidente de moto na tarde desta terca-feira, (29), em São Paulo. O artista se deslocava para um compromisso profissional quando foi fechado por um veículo. O motorista prestou socorro no local e Livinho foi rapidamente atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao hospital. Após avaliação médica e realização de exames, foi constatada uma fratura com necessidade de sutura (FCC) no dedo da mão esquerda e um trauma pulmonar. O cantor segue internado em observação, com quadro estável, consciente e sob cuidados médicos. Em razão do ocorrido, os shows da turnê internacional que Mc Livinho realizaria em Portugal nesta semana foram remarcados. A apresentação prevista para o dia 31 de julho, na casa Bliss Vilamoura, foi transferida para o dia 15 de agosto. Já o show na UPS Ofir, originalmente agendado para 1° de agosto, acontecerá no dia 16 de agosto. A GR6 reforça que Mc Livinho está sendo acompanhado por uma equipe médica especializada. Agradecemos o carinho, o respeito e as inúmeras mensagens de apoio recebidas dos fãs, amigos, contratantes e parceiros de imprensa. Todas as atualizações sobre o estado de saúde do cantor serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da GR6 e de Mc Livinho."

Por conta do acidente, os shows que o artista faria em Portugal nesta semana foram remarcados.