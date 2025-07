O cantor Gilberto Gil anunciou, na segunda-feira (28), o adiamento do show da turnê "Tempo Rei", que aconteceria no dia 9 de agosto no Estádio Mangueirão, em Belém. A decisão foi tomada em decorrência da morte de sua filha, a cantora Preta Gil, que faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino.

Novas informações serão divulgadas pela equipe do cantor

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe do artista informou que já está trabalhando para remarcar a apresentação.

“Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê. É importante ressaltar que as demais datas da turnê Tempo Rei seguem confirmadas sem qualquer alteração. Obrigado pela compreensão e pelo carinho de todos os fãs”, diz o comunicado.

Com o adiamento do show em Belém, o próximo compromisso de Gilberto Gil nos palcos está agendado para 6 de setembro, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A turnê celebra os 60 anos de carreira do cantor e compositor baiano.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu em Nova York, onde passava por um tratamento experimental contra um câncer, diagnosticado em 2023.

A última vez em que a artista esteve no palco com o pai foi em abril deste ano, durante um show da turnê em São Paulo. Na ocasião, os dois cantaram juntos a canção “Drão”, emocionando o público.