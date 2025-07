Preta Gil, que morreu neste domingo (20), aos 52 anos, vítima de câncer, era filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, com quem o artista casou-se em 1969 e viveu até 1980. Os dois também são pais de Pedro, nascido em 1970, em Londres, durante o exílio de Gil na ditadura militar, e Maria, nascida em Salvador, em 1976.

Assim que casaram, Gil e Sandra foram para Londres. Em 1972, o casal retornou para o Brasil, direto para Salvador, mas, pouco depois, se estabeleceram no Rio de Janeiro.

A mãe de Preta é irmã de Dedé Veloso, a primeira esposa de Caetano, um dos melhores amigos de Gil.

Drão

"Drão", uma das músicas de mais sucesso de Gilberto Gil, é inspirada em Sandra. O apelido foi dado a ela por Maria Bethânia.

Contudo, a canção não foi a primeira homenagem do artista à mãe de Preta, Pedro e Maria. "Sandra", do disco "Refavela" (1977), também foi inspirada na ex-esposa.

"O que ninguém sabe, e que não se revela de nenhuma maneira na canção, é que há duas Sandras, a que é mencionada no fim e a do título, que não se refere à Sandra com quem eu era casado, mas a uma menina linda, maravilhosa, também chamada Sandra, que tietava o Caetano em Curitiba", revelou Gil no livro "Todas as Letras".

Preta cantou "Drão" ao lado do pai, na última apresentação pública da cantora, em 26 de abril, em São Paulo.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu neste domingo, nos Estados Unidos, vítima de complicações de um câncer de intestino. Ela foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2023 e chegou a ter remissão ao fim daquele mesmo ano.

Contudo, em agosto do ano passado, o câncer reapareceu em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Neste ano, ela mudou-se para os EUA em busca de tratamentos alternativos.