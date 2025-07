Além de Preta Gil, Gilberto Gil também perdeu filho músico em acidente de carro; relembre

O cantor Gilberto Gil se despede pela segunda vez de um filho, após a morte da cantora Preta Gil neste domingo (20) em decorrência de complicações de um câncer. Irmão mais velho de Preta, Pedro Gil faleceu em janeiro de 1990.

Assim como Preta, Pedro era filho de Gilberto Gil com Sandra Gadelha. Ele tinha 19 anos quando sofreu um acidente de carro na estrada entre São Paulo e o Rio de Janeiro.

Veja também Zoeira Famosos homenageiam Preta Gil, após cantora morrer de câncer

A morte do irmão, que também era músico, e chegou a tocar junto com o pai Gilberto no Rock in Rio de 1985, afetou bastante Preta Gil e acabou a distanciando da carreira artística por anos. Ela tinha 15 anos quando Pedro morreu.

No último dia 18 de maio, data em que Pedro completaria 55 anos, Gilberto Gil e Preta Gil fizeram homenagens a ele.

"Ele se foi aqui na terra em 1990, mas ele permanece em mim de várias maneiras. Hoje eu rezo e celebro a passagem do meu amado Pedrão nessa existência. Te amo pra sempre", escreveu a cantora em publicação com várias fotos da infância e juventude dos dois.

Gilberto Gil publicou fotos abraçado com o filho em que escreveu apenas: "Pedrão", ao lado da data de nascimento do filho, em 1970.

Quem foi Pedro Gil?

Pedro Gil nasceu durante o exílio de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, mais conhecida como Drão, em Londres.

Assim como Preta e a primogênita de Gilberto Gil, Maria, Pedro seguiu carreira artística. Aos 15 anos, em 1985, ele, que era baterista, tocou ao lado do pai no Rock in Rio. Ele também integrava a banda Egotrip.

O acidente que acabou tirando a vida dele aconteceu na estrada entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Segundo informações da época, ele teria dormido ao volante, colidido com uma árvore e capotado o carro diversas vezes.