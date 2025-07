MC Livinho deve passar por novos exames após acidente de moto em São Paulo

O cantor MC Livinho continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um acidente de moto, na última terça-feira (29), em São Paulo. De acordo com informações divulgadas pela assessoria do artista ao Gshow, ele passará por novos exames para avaliar a evolução do estado de saúde nas últimas 24 horas.

“Estamos esperando os médicos passarem agora. Ele vai fazer novos exames para ver a evolução nas últimas 24 horas. E aí que a gente vai entender”, explicou a assessoria. Ainda segundo a equipe, apesar do momento delicado, o artista está aparentemente bem e descansando. “Visualmente, está bem, descansando. Mas acredito que já vai estar bem melhor”, disse a assessora.

O funkeiro usou as redes sociais pouco depois do acidente para mostrar fotos e vídeos dos primeiros momentos após a queda. Ele relatou que foi fechado e derrubado por um carro enquanto pilotava a moto. Ao se levantar, percebeu que estava cuspindo sangue e foi socorrido rapidamente por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Já no hospital, MC Livinho foi diagnosticado com uma fratura com necessidade de sutura (FCC) no dedo da mão esquerda e um trauma pulmonar, condição que justifica sua permanência na UTI para observação e cuidados intensivos. Ainda não há previsão oficial de alta hospitalar.

Fãs e colegas de profissão têm enviado mensagens de apoio ao cantor nas redes sociais, desejando uma recuperação rápida. “Melhoras! Deus é fiel”, disse uma pessoa. “Deus te guardou, meu irmão”, escreveu outra.