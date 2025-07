Usuários que assistiam ao "News 19", da Record News, no YouTube, na noite dessa terça-feira (29), se assustaram quando a programação foi interrompida por um vídeo assustador. Durante dois minutos, o canal transmitiu um letreiro em preto e branco que dizia "apresentamos uma apresentação especial", junto à sequência 333-333-333.

O que aconteceu

Além do letreiro, cinco frases desconexas apareciam em intervalos de 20 segundos: "Você verá coisas tão lindas", "por que você odeia", "vocês estão doentes", "apenas queremos consertar vocês" e "o que se esconde na sua mente?".

Entre as frases, o vídeo cortava para desenhos em preto e branco de bustos e rostos humanos, com estética de fitas de VHS antigas. Eles encaram o espectador e sorriem, enquanto uma trilha sonora com notas graves soa ao fundo.

Veja o momento em que sinal é invadido

Depois da falha, o sinal da Record News voltou sem mais interrupções.

Nas redes sociais, perfis comentaram sobre o ocorrido com piadas e preocupação. "Foram invadir a transmissão no Brasil e não tiveram nem a decência de traduzir para o português", brincou um usuário. "Eles vão anunciar o reboot dos mutantes certeza", disse outro perfil, em referência à novela "Os Mutantes: Caminhos do Coração", exibida pela emissora entre 2008 e 2009. "Me deu dor de cabeça e formigamento na boca", relatou uma usuária que assistiu ao vídeo.

Record News se pronuncia

Na manhã desta quarta-feira (30), a Record News publicou uma nota sobre o incidente nas redes sociais. Segundo a emissora, a falha ocorreu apenas no sinal do YouTube, não afetando a transmissão na televisão e no streaming PlayTV.

"Nosso time de TI está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido", completa o comunicado.

The Wyoming Incident: vídeo transmitido na Record News é uma 'lenda urbana' na internet

Para pessoas que são fãs de conteúdos de terror na internet, o incidente com o sinal da Record News não é novidade. Na verdade, o vídeo transmitido circula desde 2006 e se chama "The Wyoming Incident".

Tudo começou com uma "creepypasta", uma espécie de história de terror compartilhada na Internet, que narra como um hacker roubou o sinal de uma emissora local do estado de Wyoming, nos Estados Unidos, e transmitiu o mesmo vídeo exibido no YouTube da Record News, mas com uma duração maior e mais elementos aterrorizantes.

Os telespectadores, ao se depararem com o conteúdo macabro, teriam entrado em surto, até mesmo existindo relatos de pessoas que se sentirem mal com as imagens.

Tudo, porém, não se passa de uma brincadeira. Tanto a história quanto o vídeo foram criados com o intuito de assustar usuários. Eles integram o gênero do universo do terror chamado de "Analog Horror", caracterizado por usar estéticas de baixa qualidade e vídeos com aparência antiga.

Outros exemplos de vídeos produzidos nesse gênero são as "Backrooms", o "The Walten Files" e o "Mandela Catalogue".

Legenda: Com milhões de visualizações, "The Mandela Catalogue" é um dos vários exemplos de conteúdos de "terror analógico" Foto: Reprodução/YouTube

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari