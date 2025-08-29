Ex-affair de David Luiz, cearense Karol Cavalvante consegue medida protetiva contra o jogador

A cearense Karol Cavalcante conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra o jogador de futebol David Luiz, ex-Fortaleza Esporte Clube, por relatar ter sofrido ameaça de morte após o caso extraconjugal dos dois. Na semana passada, a jovem de 26 anos revelou que no último mês de julho teve dois encontros com o atleta, que é noivo e tem filhos.

A medida protetiva foi solicitada nesta última terça-feira (26) e concedida nessa quarta-feira (27), segundo o Diário do Nordeste apurou. Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou que o caso está em segredo de Justiça.

'Posso fazer ela sumir'

Um print onde David Luiz afirma que "pode fazer ela sumir" foi umas das provas apresentadas pela jovem no processo aberto na Justiça do Ceará. A captura de tela teria sido, inclusive, periciada e constatada como, de fato, uma mensagem enviada pelo ex-jogador da Seleção Brasileira.

"Você sabe que tenho dinheiro e poder, então não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que você sabe onde você está nesse momento, e nunca chegaria nada em mim, então apague", diz a mensagem.

Tentativa de suborno

David Luiz ainda teria tentado subornar a cearense com R$ 100 mil para que ela não contasse sobre a relação. O caso veio à tona na semana passada, após a assistente social revelar prints do Instagram.

Karol é de Senador Pompeu, no Interior do Ceará e conta que viajou para Fortaleza para se encontrar com o zagueiro, que à época era do elenco do Fortaleza Esporte Clube.

O primeiro encontro teria ocorrido em 9 de julho. A cearense relatou que a reserva do hotel foi feita no nome dela.

"Ele me seguiu na madrugada do dia 1º de julho e a gente começou a trocar mensagens normais. E aí depois ele falou que estava em crise no casamento e queria uma amiga para confortar ele. Depois com o tempo vieram os flertes, e nós marcamos de nos encontrar. Após o encontro, ele falou que queria um trisal com minha amiga, e minha amiga não topou", comentou Karol.