Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-affair de David Luiz, cearense Karol Cavalvante consegue medida protetiva contra o jogador

A jovem acusa o atleta de ameaçá-la de morte e tentar suborná-la com R$ 100 mil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:57)
Zoeira
Foto de Karol Cavalcante e David Luiz
Legenda: Karol e David Luiz teriam se encontrado em julho em Fortaleza
Foto: Reprodução e Davi Rocha/SVM

A cearense Karol Cavalcante conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra o jogador de futebol David Luiz, ex-Fortaleza Esporte Clube, por relatar ter sofrido ameaça de morte após o caso extraconjugal dos dois. Na semana passada, a jovem de 26 anos revelou que no último mês de julho teve dois encontros com o atleta, que é noivo e tem filhos.

A medida protetiva foi solicitada nesta última terça-feira (26) e concedida nessa quarta-feira (27), segundo o Diário do Nordeste apurou. Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou que o caso está em segredo de Justiça. 

'Posso fazer ela sumir'

Um print onde David Luiz afirma que "pode fazer ela sumir" foi umas das provas apresentadas pela jovem no processo aberto na Justiça do Ceará. A captura de tela teria sido, inclusive, periciada e constatada como, de fato, uma mensagem enviada pelo ex-jogador da Seleção Brasileira. 

"Você sabe que tenho dinheiro e poder, então não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que você sabe onde você está nesse momento, e nunca chegaria nada em mim, então apague", diz a mensagem. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

teaser image
Zoeira

YouTube exclui canal 'Bel para Meninas' e influenciadora anuncia protesto na Faria Lima, em SP

Tentativa de suborno 

David Luiz ainda teria tentado subornar a cearense com R$ 100 mil para que ela não contasse sobre a relação. O caso veio à tona na semana passada, após a assistente social revelar prints do Instagram. 

Karol é de Senador Pompeu, no Interior do Ceará e conta que viajou para Fortaleza para se encontrar com o zagueiro, que à época era do elenco do Fortaleza Esporte Clube.

O primeiro encontro teria ocorrido em 9 de julho. A cearense relatou que a reserva do hotel foi feita no nome dela.

"Ele me seguiu na madrugada do dia 1º de julho e a gente começou a trocar mensagens normais. E aí depois ele falou que estava em crise no casamento e queria uma amiga para confortar ele. Depois com o tempo vieram os flertes, e nós marcamos de nos encontrar. Após o encontro, ele falou que queria um trisal com minha amiga, e minha amiga não topou", comentou Karol. 

Assuntos Relacionados
Foto de Karol Cavalcante e David Luiz
Zoeira

Ex-affair de David Luiz, cearense Karol Cavalvante consegue medida protetiva contra o jogador

A jovem acusa o atleta de ameaçá-la de morte e tentar suborná-la com R$ 100 mil

Redação
Há 24 minutos
Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV
Zoeira

Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV

Artista apresenta projeto musical em show no Ceará na noite desta sexta-feira (29)

João Lima Neto
Há 1 hora
Cena da série Dias Perfeitos, que teve últimos episódios disponibilizados na Globoplay
Zoeira

O que acontece no final de 'Dias Perfeitos'? Confira diferenças entre livro e série

Produção lançou novos episódios na Globoplay, e fãs comentaram sobre escolhas da adaptação

Cena de um filme com uma mulher em vestido preto e um homem em terno preto, segurando as mãos em um cenário teatral elegante com detalhes dourados.
Zoeira

TV Globo exibe 'O Destino de Júpiter' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29) traz ação e fantasia para o público de casa

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Mulher com boné branco com escrito #JUSTIÇA e camiseta vermelha, ao fundo, uma pessoa segurando cartaz que diz 'YouTube não apague a nossa história', em campanha por justiça social.
Zoeira

YouTube exclui canal 'Bel para Meninas' e influenciadora anuncia protesto na Faria Lima, em SP

Jovem foi uma das citadas pelo youtuber Felca em vídeo sobre a "adultização" de crianças na internet

Paulo Roberto Maciel*
29 de Agosto de 2025
Cátia Fonseca participante da Dança dos Famosos
Zoeira

Cátia Fonseca nega lesão em ensaios da Dança dos Famosos: 'Apenas dores musculares'

Apresentadora desmentiu rumores de que teria sido eliminada do quadro por conta de uma luxação

Redação
29 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Bia sai de casa e vai morar com o pai.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Rangel afasta Palmeira de seus serviços.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Tânia avisa a Sheila sobre a ligação.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Montagem com duas imagens do mesmo homem, Hytalo Santos, vestindo um macacão de corrida vermelho com detalhes em preto e branco da marca
Zoeira

Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

Hytalo e o marido dele, Israel Nata Vicente, seguem presos em uma penitenciária na Paraíba

Redação
29 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025