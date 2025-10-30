Tiago Scheuer assume 'Hora 1' no lugar de Roberto Kovalick

O apresentador Roberto Kovalick se despediu do comando do telejornal "Hora 1" nesta quinta-feira (30), após seis anos à frente da atração. O jornalista Tiago Scheuer é quem assume a função.

O veterano passou o bastão do jornal da madrugada para o novo âncora no fim do programa. A mudança faz parte de uma série de alterações no jornalismo da TV Globo.

"Não poderia estar mais feliz em assumir a missão de dar bom dia aos brasileiros com as principais notícias do momento no telejornal que abre a nossa programação. O ‘Hora 1’ é aquele companheiro fiel de todo início de manhã para quem acorda cedo e quer saber como o Brasil e o mundo também estão acordando", comemorou Scheuer, que estreia nesta sexta-feira (31).

Mudanças no 'Jornal Hoje' e 'Jornal Nacional'

Kovalick sai do "Hora 1" para assumir a bancada do "Jornal Hoje", até então liderado pelo jornalista César Tralli. A estreia dele também acontece na sexta-feira.

Nesse mesmo dia, William Bonner se despede do "Jornal Nacional". Na ocasião, ao lado de Renata Vasconcellos, ele passará o bastão para Tralli, que assumirá o comando do "JN" a partir da próxima segunda-feira (3).

Quem é Tiago Scheuer?

Legenda: Profissional atua em coberturas jornalistas importantes no estado de São Paulo. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Na TV Globo desde 2011, Tiago Scheuer atuou como repórter em coberturas importantes no estado de São Paulo, como os protestos de 2013, a chacina de Osasco e o ataque a uma escola em Suzano, e as consequências do temporal que isolou São Sebastião, no litoral norte, em 2023.

O profissional se destacou por participações ao vivo, seja acompanhando os peregrinos até Aparecida ou experimentando esportes radicais.

Acompanhou ainda desfiles de escolas de samba, diversas edições dos festivais de música Lollapalooza e The Town e fez reportagens para o "Fantástico" e para o "Globo Repórter".

Como apresentador, esteve a frente da previsão do tempo em jornais locais e de rede, até chegar ao "Bom Dia SP", onde se manteve até o momento, ao lado da jornalista Sabina Simonato.