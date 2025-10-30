Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães estão na sexta roça de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público será eliminado na noite desta quinta-feira (30).

A berlinda foi finalizada nessa quarta (29), com a vitória de Toninho Tornado na Prova do Fazendeiro.

Quem do trio você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA SEXTA ROÇA

A berlinda começou na terça-feira (28) com Martina Sanzi distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Will Guimarães.

Antes da votação da fazendeira Michelle Barros, Martina abriu o pergaminho branco e teve que escolher entre imunidade ou um prêmio de R$ 10 mil. Ela acabou escolhendo faturar o dinheiro. Em seguida, a "toda-poderosa" indicou Will para o primeiro banco da roça.

Então, com 10 votos, Toninho Tornado foi o mais votado do cara a cara e ocupou o segundo lugar na berlinda. Na hora de escolher quem puxaria da Baia, ele optou por Créo Kellab.

Tradicionalmente, esse seria o momento do Resto Um, no entanto, nesta semana, devido ao Poder da Chama Laranja, Will teve a missão de escolher um dos roceiros para puxar o quarto e último integrante da berlinda provisória.

O modelo usou o poder nele mesmo e selecionou Fabiano Moraes para fechar a formação. Em contrapartida, o publicitário vetou Will da Prova do Fazendeiro.

Com a vitória de Toninho na disputa pelo chapéu, a sexta roça ficou definida com: Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães.