Ação do Burger King com o Serasa vai trocar boleto por lanche no Halloween

Transformar os boletos em um motivo para comer é a proposta de uma parceria do Serasa com o Burger King. As marcas se uniram para lançar a campanha promocional “Bole-Thru: A Vingança aos Boletos”, que permitirá aos consumidores trocar boletos por lanches na próxima sexta-feira (31), em celebração ao Halloween.

A ação será válida em mais de 200 unidades do BK Drive em todo o Brasil. Em Fortaleza, apenas a unidade da avenida Santos Dumont estará participando da ação.

Veja também Zoeira Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete Zoeira Qual o tamanho das fortunas de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Descubra os valores

Como participar?

A dinâmica funciona da seguinte forma: quem comparecer a um dos restaurantes participantes com qualquer boleto físico ou digital, pago ou a vencer, e apresentar um documento com CPF, ganha um sanduíche Cheddar Duplo.

Para quem também mostrar o aplicativo da Serasa instalado no celular, a recompensa aumenta: uma porção média de batatas fritas como brinde adicional.

Cada participante poderá resgatar apenas um combo por CPF e por veículo, e a promoção é válida enquanto durarem os estoques, apenas no dia 31 de outubro no canal BK Drive. Os restaurantes participantes podem ser consultados no link.

Para divulgar a ação, as marcas lançaram um filme publicitário intitulado “Bole-Thru: A Vingança aos Boletos”, que envolve o universo do terror. No vídeo, um passageiro apavorado afirma ver boletos em todos os lugares: nas ruas, nas redes sociais e até dentro do carro. A cena muda quando a motorista decide “dar um jeito nisso” e segue rumo ao BK Drive, onde o boleto “assombrado” é trocado por um Cheddar Duplo e batatas fritas.