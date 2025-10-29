Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

O peões Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (29), em "A Fazenda 17". O vencedor fica imune e escapa da sexta roça do programa.

O trio foi parar na dinâmica após ser indicado à zona de eliminação provisória nessa terça-feira (28).

Além dos três, Will Guimarães também ocupou um dos bancos da berlinda, mas, como foi vetado de competir pela posição de fazendeiro, é o primeiro confirmado na sexta roça.

A seguir, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA SEXTA ROÇA

A berlinda começou com Martina Sanzi distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Will Guimarães.

Antes da votação da fazendeira Michelle Barros, Martina abriu o pergaminho branco e teve que escolher entre imunidade ou um prêmio de R$ 10 mil. Ela acabou escolhendo faturar o dinheiro. Em seguida, a todo-poderosa indicou Will para o primeiro banco da roça.

Então, com 10 votos, Toninho Tornado foi o mais votado do cara a cara e ocupou o segundo lugar na berlinda. Na hora de escolher quem puxaria da Baia, ele optou por Créo Kellab.

Tradicionalmente, esse seria o momento do Resto Um, no entanto, nesta semana, devido ao Poder da Chama Laranja, Will teve a missão de escolher um dos roceiros para puxar o quarto e último integrante da berlinda provisória.

O modelo usou o poder nele mesmo e selecionou Fabiano Moraes para fechar a formação. Em contrapartida, o publicitário vetou Will da Prova do Fazendeiro.