Alcione é confundida com Elza Soares em aeroporto do RS e compartilha o momento nas redes sociais

O fã chegou a deixar alguns pertences aos cuidados da cantora enquanto foi fumar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:39)
Zoeira

A cantora Alcione viveu um episódio inusitado nesta terça-feira (28), no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Um fã a confundiu com Elza Soares, que faleceu em 2022, o que rendeu boas risadas de amigos da cantora. 

Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista aparece reagindo com bom humor à confusão, fazendo caras e bocas enquanto atende ao pedido do fã para uma foto e um autógrafo. O momento ficou ainda mais curioso quando o homem tirou a camisa para que Alcione autografasse e, antes de se afastar para fumar, pediu que ela e sua equipe cuidassem de suas malas.

A equipe da cantora compartilhou o episódio na legenda da publicação: “Para descontrair: a Marrom foi abordada por um fã que a confundiu com a maravilhosa Elza Soares, tirou a camisa em pleno aeroporto para ser autografada e ainda deixou seus pertences sob os cuidados da nossa cantora enquanto fumava!”

Nos comentários, seguidores perguntaram que nome Alcione havia assinado, e a equipe esclareceu que o autógrafo foi feito com seu próprio nome. 

