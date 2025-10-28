Influenciadora é alvo de operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na Bahia
A suspeita tem mais de 100 mil seguidores e esbanjava vida de luxo na internet.
A influenciadora baiana conhecida como "Lene Modas" foi alvo de uma operação contra estelionato, lavagem de dinheiro, jogos de azar e propaganda enganosa.
Nesta terça-feira (28), dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no apartamento e na loja de roupas da influenciadora. Quatro celulares, dois computadores e um tablet foram apreendidos.
De acordo com a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA), a influenciadora divulgava rifas e jogos de azar virtuais. As apurações iniciais indicam que os valores obtidos nessas práticas ilícitas eram lavados por meio de uma loja do segmento de moda e vestuário.
Veja também
A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e bens da investigada. Todo o material coletado será encaminhado para a perícia, para identificação de vítimas e a quantificação dos valores envolvidos.
COMO FOI A OPERAÇÃO
Nesta terça, a Polícia Civil da Bahia cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços da investigada. Inicialmente, chegaram ao apartamento da influenciadora, em um condomínio de luxo no bairro Alto da Boa Vista, área nobre da Bahia.
O segundo mandado foi cumprido em uma loja de confecção na galeria comercial da avenida Lauro de Freitas, no centro da Cidade. Foram apreendidos quatro celulares, dois computadores e um tablet.
A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal do município.
*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.