Influenciadora é alvo de operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na Bahia

A influenciadora baiana conhecida como "Lene Modas" foi alvo de uma operação contra estelionato, lavagem de dinheiro, jogos de azar e propaganda enganosa.

Nesta terça-feira (28), dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no apartamento e na loja de roupas da influenciadora. Quatro celulares, dois computadores e um tablet foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA), a influenciadora divulgava rifas e jogos de azar virtuais. As apurações iniciais indicam que os valores obtidos nessas práticas ilícitas eram lavados por meio de uma loja do segmento de moda e vestuário.

A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e bens da investigada. Todo o material coletado será encaminhado para a perícia, para identificação de vítimas e a quantificação dos valores envolvidos.

COMO FOI A OPERAÇÃO

Nesta terça, a Polícia Civil da Bahia cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços da investigada. Inicialmente, chegaram ao apartamento da influenciadora, em um condomínio de luxo no bairro Alto da Boa Vista, área nobre da Bahia.

O segundo mandado foi cumprido em uma loja de confecção na galeria comercial da avenida Lauro de Freitas, no centro da Cidade. Foram apreendidos quatro celulares, dois computadores e um tablet.

Legenda: Quatro celulares, dois computadores e um tablet apreendidos. Foto: Divulgação/PCBA.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal do município.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.