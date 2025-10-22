Youtuber Capitão Hunter é preso em SP acusado de crimes sexuais contra menores

Conhecido nas redes como Capitão Hunter, o youtuber João Paulo Manoel, de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira (22) em Santo André, na Grande São Paulo. O influenciador é investigado por exploração sexual de crianças e e produção de cenas de pornográficas com adolescente, crimes apurados pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), no Rio de Janeiro.

A prisão temporária de João Paulo foi determinada por um juiz do Rio após a denúncia de uma menina de 13 anos. De acordo com as investigações, o influenciador teria usado aplicativos como Discord e WhatsApp para exibir partes íntimas às vítimas e exigir que elas fizessem o mesmo.

A denúncia foi apresentada pela família da adolescente, que mantinha contato com o youtuber desde 2023. O caso levantou preocupações entre pais e seguidores, devido ao acesso direto que o influenciador tinha a crianças e jovens em suas redes sociais.

Quem é o Capitão Hunter

João Paulo se tornou conhecido por produzir conteúdo sobre a série Pokémon, com vídeos de gameplays, transmissões ao vivo de partidas, e unboxings, nos quais mostrava o desembalar de cartas e produtos colecionáveis. Com um público formado em grande parte por crianças e adolescentes, ele acumulou quase 1 milhão de seguidores nas plataformas YouTube, Instagram e TikTok.

Além dos vídeos, o youtuber promovia sorteios de cartas raras e mantinha grupos no WhatsApp, onde interagia com seus inscritos. Também fazia presenças em eventos voltados ao público infantil, participando como convidado especial, e possuía uma loja online de produtos inspirados na franquia japonesa.