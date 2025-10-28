Influenciador é condenado a pagar R$ 50 mil em indenizações por 'pegadinhas'

O influenciador pernambucano Rafael Francisco Cavalcanti da Silva, conhecido como Rafael Chocolate, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco a pagar R$ 50 mil em indenizações por danos morais causados a duas vítimas de "pegadinhas" publicadas por ele na internet.

Rafael acumula 900 mil seguidores no Instagram e 5,4 milhões de inscritos no Youtube. Ele tem vídeos "imitando pessoas com deficiência", com mulheres sentando no colo de homens desconhecidos e até fingindo engasgos e atropelamentos.

As duas vítimas que processaram Rafael alegam que não autorizaram o uso da imagem e que passaram por momentos de constrangimento após a publicação dos vídeos. As informações são do Estadão.

Um dos homens expostos desenvolveu síndrome do pânico e perdeu o emprego, enquanto o outro teve que parar de trabalhar por dias para se preservar diante de piadas e humilhações.

ENTENDA OS CASOS

"Síndrome do pânico e perda de emprego"

O primeiro caso aconteceu em dezembro de 2019. A vítima foi um rapaz que na época tinha 25 anos. No vídeo, o influenciador coloca um balde na cabeça do jovem, que caminhava pela avenida Conde da Boa Vista, uma das principais do Centro de Pernambuco. As informações são do g1.

O jovem alega ter pedido para que o youtuber não publicasse o vídeo, mas o influenciador postou o conteúdo mesmo assim, apenas borrando o rosto da vítima, que afirmou que ao menos 15 pessoas o reconheceram no vídeo e fizeram chacota com a situação.

Legenda: "Pegadinha" do balde. Foto: Reprodução/Youtube

A Justiça condenou Rafael Chocolate em primeira instância, em 2021, por danos morais. Ele recorreu, mas a decisão foi mantida em acórdão publicado no mês passado.

A sentença previa pagamento de multa diária caso o vídeo não fosse removido. A advogada Larissa Moura, que representa Rafael Chocolate, afirmou que, assim que notificado, ele removeu o rapaz do vídeo. A indenização aplicada foi de R$ 15 mil, mas os valores foram corrigidos e, incluindo honorários, chegam a R$ 30 mil.

A advogada da vítima, Amanda Cavalcanti, afirmou que as condições emocionais e psicológicas do rapaz foram atestadas e que a perícia judicial comprovou os transtornos em laudos.

"Depois do fato, ele acabou desencadeando ansiedade e comportamento depressivo-agressivo, o que lhe fez ir mal no trabalho e gerou sua demissão. Inclusive, acabou tendo que se mudar do bairro porque, quando saía, as pessoas sempre comentavam e faziam piadas sobre o vídeo". Amanda Cavalcanti Advogada da vítima

Seis anos após o caso, os impactos psicológicos e emocionais ainda são sentidos pela vítima. Segundo a defesa, os ataques de pânico evoluíram para um quadro de esquizofrenia. Ele recebe tratamento psicológico e segue dependendo dos cuidados integrais da esposa, conforme o g1 Pernambuco.

"Humilhado para 8 milhões de pessoas verem"

O segundo caso que rendeu a condenação ocorreu em 2022, com um homem senegalês de 40 anos, que trabalhava como vendedor no Centro do Recife. A pegadinha foi feita em parceria com um grupo de três mulheres, que durante os vídeos fingiam estar distraídas e sentavam no colo de desconhecidos.

“Uma das mulheres chegou lá, sentou no colo dele, tudo filmado. E ele, muito incomodado, se levantou e não gostou da situação. O humorista tentou abraçar, conversar com ele, mas como ele não entendia o idioma, deixou pra lá e achou que a situação tinha sido resolvida”, contou Alex Firmino, advogado do senegalês.

O vídeo ainda não foi removido das redes e acumula quase 8 milhões de visualizações. O advogado afirmou que ele e o cliente entraram em contato com o youtuber pedindo a remoção do vídeo, mas não tiveram retorno. “Foi quando resolvemos entrar com uma ação judicial", afirmou Alex ao Estadão.

Apenas algumas horas após a publicação, a vítima já tinha virado motivo de chacota. Várias pessoas passaram a postar fotos e vídeos do homem com piadas de cunho sexual. O senegalês afirmou que teve que passar alguns dias sem ir trabalhar.

"Fazem a 'pegadinha' de mau gosto, ferindo a dignidade, da honra, da raça, da cor, depois tentam dar um aperto de mão, um abraço, para validar o ato. É sempre o mesmo jeito. E a população não entende essa violação grave que é a do direito de imagem" Alex Firmino Advogado da segunda vítima

A Justiça condenou Rafael Chocolate em primeira instância ao pagamento de R$ 20 mil, corrigidos para os valores atuais. Ainda cabe recurso.

QUEM É RAFAEL CHOCOLATE

O pernambucano Rafael Chocolate tem o canal no Youtube há quase oito anos. Um dos quadros mais famosos dele é o "Cego com pepino", em que ele finge ter deficiência visual e, depois, aponta para a própria genitália.

Outros quadros como "Corno assumido" e "Baitola engasgado" também acumulam milhares de visualizações no canal. No primeiro, ele cola a expressão nas costas de desconhecidos. No outro, finge engasgos e geme enquanto estranhos se desesperam para ajudá-lo.

Legenda: Rafael entregando ratoeiras para mulheres. Foto: Reprodução/ Youtube

Rafael também faz as famosas "colabs" com outros influenciadores, como é o caso de "Atropelamento", quadro feito em parceria com Djavan e Guilherme, do canal "100 Maldades".

Nessa "pegadinha", um dos amigos se deita na frente de um carro enquanto o influenciador pede ajuda aos pedestres que passam no local dizendo que tinham acabado de atropelar o parceiro.

O vídeo mais antigo do canal do Youtube de Rafael se chama "Trolando nas quebradas - Pegadinha do Toba #01". O material foi publicado em 11 de janeiro de 2017 e acumula mais de 272 mil visualizações.

No vídeo, o humorista aborda várias mulheres no bairro de Vila Rica, no Grande Recife. Quando se aproximava delas, ele oferecia um "cola rato" e uma ratoeira em referência à gíria recifense de "caça-rato", usada para se referir a mulheres mal vestidas. Ainda no mesmo vídeo, Chocolate fala para pessoas em paradas de ônibus que estava sentindo uma "catinga" de pum.

