Gabriel Fuentes e Vittor Fernando sofrem tentativa de assalto e são alvejados por tiros

O casal de atores Gabriel Fuentes e Vittor Fernando sofreu uma tentativa de assalto enquanto retornavam do Rio de Janeiro para São Paulo. Segundo comunicado oficial publicado no perfil dos dois nesta segunda-feira (27), eles foram alvejados por tiros, mas "encontram-se fora de perigo".

Segundo a revista Quem, o crime teria ocorrido na última sexta-feira (24).

Veja publicação

"Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico", diz nota.

O comunicado agradece ainda as mensagens de fãs e pede "respeito" ao momento delicado.

"Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito neste momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão", finaliza comunicado.