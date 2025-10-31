William Bonner se despede da bancada do Jornal Nacional após quase 30 anos

A tão aguardada despedida de William Bonner, de 61 anos, do Jornal Nacional aconteceu na noite desta sexta-feira (31). O momento, descrito por colegas e telespectadores como o fim de uma era no telejornalismo da TV Globo, marca a transição do âncora para o Globo Repórter, que ele passa a apresentar a partir do próximo ano.

“Chegou o dia. Dois meses atrás, eu disse que ia sair do Jornal Nacional e tô indo pro Globo Repórter. Estou concluindo esse ciclo. Na época da pandemia, me queixei da falta de tempo pra fazer o que eu queria, pra ter uma vida mais suave”, disse Bonner, visivelmente emocionado.

Após mais de 10 mil edições e incontáveis ‘boa noite’, Bonner e Renata Vasconcellos receberam César Tralli, novo apresentador do telejornal de maior audiência do país.

Em um clima descontraído, Bonner fez as honras da casa ao anunciar o sucessor: “Posso anunciar seu futuro companheiro. Pode entrar agora, César Tralli, por favor. É sempre um prazer enorme te cumprimentar e te abraçar.”

O jornalista relembrou o nervosismo do início da carreira, quando dividiu a bancada pela primeira vez com Cid Moreira, e confessou que o sentimento era o mesmo ao encerrar essa longa trajetória.

Bonner contou ainda que a decisão de deixar o telejornal foi amadurecida há cerca de cinco anos, e que continuará na emissora produzindo reportagens especiais e de interesse humano.

“O jornalismo é a minha grande paixão. Eu não sei fazer outra coisa”, resumiu.

A nova fase de César Tralli

Na Globo desde 1993, César Tralli assume agora a bancada mais prestigiada do país. Em sua estreia, foi exibida uma matéria especial relembrando coberturas marcantes da carreira do jornalista.

“Nunca vi essa redação tão lotada”, brincou Tralli, emocionado com a recepção da equipe. Ele reconheceu a responsabilidade de dar o tradicional “boa noite” aos brasileiros e agradeceu a confiança da emissora.

Durante a conversa, tanto Bonner quanto Renata deixaram conselhos e palavras de incentivo.

“Estar na bancada do Jornal Nacional é abraçar a missão de informar o Brasil”, destacou Renata.

“Nós temos que estar vacinados contra qualquer tipo de paixão de natureza ideológica”, reforçou Bonner, alertando para os desafios do jornalismo em um mundo cada vez mais polarizado.

Trocas no jornalismo da Globo

A saída de Bonner provocou uma reorganização em cadeia nos telejornais da emissora.

Tralli deixou o Jornal Hoje, que passou a ser comandado por Roberto Kovalick. Este, por sua vez, deixou o Hora 1, agora apresentado por Tiago Scheuer.

Conhecido por sua dedicação intensa — ele também apresentava o Edição das 18h na GloboNews —, Tralli abriu espaço no canal de notícias para Natuza Nery, que foi promovida e assumiu a ancoragem do programa.