Veja imagens marcantes de William Bonner no Jornal Nacional
Apresentador deixa a bancada do programa jornalístico nesta sexta-feira (31).
William Bonner deixa, após quase 30 anos, a bancada do 'Jornal Nacional', da TV Globo, nesta sexta-feira (31). A despedida, claro, foi preparada minuciosamente pela emissora, já que ele é, até hoje, um dos nomes com mais credibilidade quando o assunto é jornalismo televisivo no Brasil.
A jornada longa de Bonner na Globo começou em 1986, ainda no SPTV, e só cruzaria com a do maior programa jornalístico brasileiro em 1996, dois anos após ele ter assumido o 'Jornal Hoje' ao lado de Fátima Bernardes, ex-esposa.
Publicitário de formação, ele assumiu papéis importantes relacionados ao jornalismo da TV Globo e virou, além de apresentador, editor-chefe do Jornal 'Nacional', formando parceria com Lillian Witte Fibe, Patrícia Poeta, Fátima Bernardes e Renata Vasconcellos ao longo dos anos.
Veja algumas imagens da passagem de Bonner pelo 'Jornal Nacional':
Segundo o Memória Globo, William Bonner comandou mais de 10 mil edições do 'Jornal Nacional', informando sobre sete Copas do Mundo, três conclaves papais e sete eleições presidenciais no Brasil.
Além disso, esteve presente como editor e apresentador durante a pandemia de Covid-19, época em que o mundo inteiro viveu sob isolamento e incertezas.
Bonner chegou ao Jornal Nacional em 1996, época em que dividiu a bancada com a jornalista Lillian Witte Fibe. A parceria com Fátima, ex-esposa dele, veio a partir de 1998 e seguiu até 2011.
Agora, o apresentador será substituído por César Tralli e será alocado para o Globo Repórter, dividindo "bancada" com Sandra Annenberg.