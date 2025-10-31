Diário do Nordeste
Veja imagens marcantes de William Bonner no Jornal Nacional

Apresentador deixa a bancada do programa jornalístico nesta sexta-feira (31).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:52)
Zoeira
William Bonner na apresentação do Jornal Nacional.
Legenda: William Bonner passou 29 anos no comando da bancada do Jornal Nacional.
Foto: reprodução/TV Globo.

William Bonner deixa, após quase 30 anos, a bancada do 'Jornal Nacional', da TV Globo, nesta sexta-feira (31). A despedida, claro, foi preparada minuciosamente pela emissora, já que ele é, até hoje, um dos nomes com mais credibilidade quando o assunto é jornalismo televisivo no Brasil. 

A jornada longa de Bonner na Globo começou em 1986, ainda no SPTV, e só cruzaria com a do maior programa jornalístico brasileiro em 1996, dois anos após ele ter assumido o 'Jornal Hoje' ao lado de Fátima Bernardes, ex-esposa.

Publicitário de formação, ele assumiu papéis importantes relacionados ao jornalismo da TV Globo e virou, além de apresentador, editor-chefe do Jornal 'Nacional', formando parceria com Lillian Witte Fibe, Patrícia Poeta, Fátima Bernardes e Renata Vasconcellos ao longo dos anos. 

Veja algumas imagens da passagem de Bonner pelo 'Jornal Nacional':

William Bonner na bancada do Jornal Nacional em 2007.
Legenda: A apresentação de Bonner no Jornal Nacional ficou marcada pelo equilíbrio entre seriedade e identificação do público.
Foto: reprodução/TV Globo.

William Bonner no Jornal Nacional durante enchentes no RS.
Legenda: William Bonner também comandou coberturas importantes fora do estúdio, assim como ocorreu durante as enchentes no RS, em 2024.
Foto: reprodução/TV Globo.

Segundo o Memória Globo, William Bonner comandou mais de 10 mil edições do 'Jornal Nacional', informando sobre sete Copas do Mundo, três conclaves papais e sete eleições presidenciais no Brasil. 

Além disso, esteve presente como editor e apresentador durante a pandemia de Covid-19, época em que o mundo inteiro viveu sob isolamento e incertezas.

William Bonner no Jornal Nacional.
Legenda: William Bonner chegou ao jornal em 1996.
Foto: reprodução/arquivo/TV Globo.

William e Fátima Bernardes no Jornal Nacional.
Legenda: A parceria com Fátima Bernardes, com quem ficou casado entre 1990 e 2016, começou em 1998 no JN.
Foto: arquivo/TV Globo.

Bonner chegou ao Jornal Nacional em 1996, época em que dividiu a bancada com a jornalista Lillian Witte Fibe. A parceria com Fátima, ex-esposa dele, veio a partir de 1998 e seguiu até 2011.

Agora, o apresentador será substituído por César Tralli e será alocado para o Globo Repórter, dividindo "bancada" com Sandra Annenberg.

Bonner e Renata Vasconcellos no Jornal Nacional.
Legenda: Última parceria de Bonner no Jornal Nacional foi com Renata Vasconcellos.
Foto: reprodução/TV Globo.

