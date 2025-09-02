GloboNews ainda não definiu substituto de César Tralli, que será âncora do Jornal Nacional

O comunicado da Globo que anunciou, nessa segunda-feira (1º), a saída de William Bonner do "Jornal Nacional" deixou uma pergunta ainda sem resposta: quem ficará no lugar de César Tralli no "Edição das 18h", da GloboNews?

De acordo com apuração do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, o canal de notícias ainda não conseguiu fechar a escolha. O desejo da direção é ter Natuza Nery no comando do programa. A ideia era formar uma sequência de apresentadoras já conhecidas e queridas pelo público da GloboNews: Andréia Sadi, Julia Duailibi e Natuza, uma após a outra na grade de programação.

O plano, no entanto, esbarrou em um obstáculo: Natuza já havia recusado convites anteriores para assumir bancadas e voltou a afirmar que não deseja ser apresentadora fixa. A jornalista estaria satisfeita com a atuação como comentarista política e à frente do podcast “O Assunto”.

Apesar da resistência, a Globo ainda não desistiu. Caso Natuza mantenha a decisão de não assumir o posto, outros nomes deverão ser avaliados pela direção. A expectativa é que a escolha seja feita ainda em setembro, para que o canal possa anunciar oficialmente a estreia de Rafael Colombo no “Conexão GloboNews”, ao lado de Camila Bomfim e Leilane Neubarth.

Enquanto isso, César Tralli se prepara para assumir o “Jornal Nacional” em novembro. Diferentemente de William Bonner, ele não terá a função de editor-chefe, mas poderá realizar reportagens e terá participação na definição editorial do noticiário, em uma escala menor. A chefia de redação ficará a cargo de Cristiana Sousa Cruz.

A dança das cadeiras também impacta outros telejornais da emissora. Roberto Kovalick vai comandar o “Jornal Hoje” e Tiago Scheuer ficará responsável pelo “Hora 1”. Em 2026, Bonner se juntará a Sandra Annenberg no “Globo Repórter”.